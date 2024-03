Ex-Mann Sarkozy scheint Neue zu haben: Wie geht es Mary-Kate Olsen?

Olivier Sarkozy wurde mit einem "Real Housewives"-Star bei einem Date in New York gesichtet.

Ashley und Mary-Kate Olsen sind dafür bekannt, kaum etwas über ihr Privatleben zu teilen. Die ehemaligen "Full House"-Stars standen bereits als Kinder vor der Kamera und sind wohl froh, wenn mal keine auf sie gerichtet ist.

Mary-Kate Olsen hatte zuletzt aber doch für unliebsame Schlagzeilen über ihr Liebesleben gesorgt. 2021 ließ sie sich von Olivier Sarkozy scheiden, dem sie 2015 das Jawort gegeben hatte. Die Trennung soll schmutzig verlaufen sein, dafür konnte man sich in Sachen Scheidung schnell einigen.

Olivier Sarkozy wieder vergeben Jetzt werden Gerüchte laut, wonach Mary-Kates Ex-Mann Sarkozy in einer neuen Beziehung sein soll. Wie Page Six berichtet, soll der französische Banker bei einem romantischen Mittagessen mit "Real Housewives of New York City"-Star Luann de Lesseps in New York gesichtet worden sein. Die beiden wurden am Montag beim Verlassen des Restaurants Le Bilboquet im Big Apple Arm in Arm gesichtet. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos von dem vermeintlichen Date (zu sehen hier). De Lesseps und Sarkozy machten einen vertrauten und ausgelassenen Eindruck.

Es ist unklar, woher die beiden sich kennen, aber Sarkozy galt bisher als Single, seit er 2020 nach fünf Jahren Ehe mit Olsen von dieser geschieden wurde. Was de Lesseps betrifft, so schwärmte sie erst kürzlich davon, mit einem mysteriösen Männer-Model auszugehen, als sie mit dem Unterhaltungsreporter Derek Zagami sprach. Was treibt Mary Kate Olsen? Während nun Dating-Gerüchte um Sarkozy und den Reality-Star laut werden, hält sich Mary Kate Olsen weitgehend aus dem Rampenlicht fern. Nach der Trennung mied Mary-Kate Olsen für längere Zeit öffentliche Auftritte. Untätig war sie aber nicht. Am 28. September 2022 haben sie und ihre Schwester auf der Pariser Modewoche die Damenkollektion ihrer Marke The Row für den Sommer 2023 vorgestellt. Da absolvierten die beiden Schwestern auch einen seltenen gemeinsamen Auftritt.

Die Olsen-Zwillinge Mary-Kate und Ashley und ihre jüngere Schwester Elizabeth Olsen Anfang dieses Monats zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder gemeinsam zu dritt in der Öffentlichkeit fotografiert.



Bereits vor einiger Zeit hieß es, dass Mary Kate wieder am daten sein soll, was diese aber nicht bestätigte. Entertainment Tonight hatte berichtet, dass die Schauspielerin und Fashiondesignerin bereit für eine neue Beziehung sei und sich wieder für Dates verabrede. Das Thema Männerbekanntschaften gehe sie aber zwanglos an, so ein Insider damals. "Sie ist Single und sie hat Spaß", behauptet ein Insider. "Sie ist nicht ernsthaft mit jemandem zusammen, aber sie datet wieder."

Gefunkt scheint es beim Dating aber nicht zu haben, denn Mary Kate gilt nach ihrer Scheidung offiziell nach wie vor als Single. Um ihre Finanzen soll sich Olsen nach dem Ehe-Aus übrigens keine Sorgen machen müssen. Eine Quelle erzählte bereits vor einiger Zeit gegenüber Us Weekly, dass "ihre Geschäftsinteressen und ihr Vermögen geschützt sind" - darunter die Modelinie "The Row" und das Label "Elizabeth and James", welche sie zusammen mit ihrer Schwester Ashley Olsen gegründet hatte. Auch das Geld, welche Mary-Kate Olsen als Kinderstar verdient hat, soll durch die Scheidung nicht gefährdet worden sein. Das Vermögen der Olsen-Zwillinge wird in Summe auf über 500 Millionen Dollar geschätzt. Es wird angenommen, dass Sarkozy und Mary-Kate Olsen vor ihrer Hochzeit einen Ehevertrag unterzeichnet haben.