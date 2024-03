Eva Mendes zu Ryan Gosling: "Komm nach Hause, müssen Kinder ins Bett bringen"

Für viele war es wohl der Höhepunkt des Abends: Ryan Goslings Performance von "I’m just Ken“. Der "Barbie"-Darsteller stand bei der 96. Oscar-Verleihung auf der Bühne des Dolby Theatre in Los Angeles und lieferte in seinem pinkfarbenen Glitzeranzug eine fulminante Show ab.

Als bester Song nominiert

"I'm Just Ken" war bei der diesjährigen Oscar-Verleihung für den besten Song nominiert. Gewonnen hat schließlich "What Was I Made For?" von Billie Eilish. Für seine Rolle als Ken in "Barbie" war Gosling auch als bester Nebendarsteller nominiert. Der Oscar ging jedoch an Robert Downey Jr. für seine Rolle in "Oppenheimer".