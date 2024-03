Chaos bei den Oscars: Al Pacino vermasselt Rede, Emma Stone erleidet Mode-Panne

Cillian Murphy hat seinen ersten Oscar: Der 47-jährige Ire wurde bei der 96. Oscar-Gala als bester Hauptdarsteller gewürdigt und sicherte damit die fünfte Ehrung für Christopher Nolans Biopic "Oppenheimer". Die sechste holte dann Nolan selbst, der im Anschluss die Regietrophäe auf der Bühne des Dolby Theatres von Hollywood entgegennehmen konnte.

Bei den Hauptdarstellerinnen indes gab es einen Sieg für Emma Stone. Die 35-Jährige holte sich ihre Auszeichnung für ihren mutigen Auftritt in Giorgos Lanthimos' Frankenstein-Paraphrase "Poor Things", hinter dem sie auch als Produzentin stand. Doch die Oscar-Verleihung lief nicht ganz ohne Hoppalas ab.

So verkündete Al Pacino "Oppenheimer" als Gewinner in der Rubrik Bester Film, ohne sich die Mühe zu machen, alle anderen Nominierten zu nennen, während Stone eine mit einer Mode-Panne zu kämpfen hatte, als gegen Ende der Oscar-Übertragung an Hollywoods größtem Abend Chaos ausbrach.

Al Pacinos chaotische Oscar-Rede Nachdem Al Pacino die Bühne betreten hatte, machte er zunächst einen seltsamen Witz über die Aufführung von Shakespeare, bevor er direkt zur Bekanntgabe des Gewinners des besten Films überging. "Wow. Was – danke. Oh, meine Freunde. Danke Danke. Ich weiß nicht. Soll ich jetzt etwas Shakespeare machen? Das ist in Ordnung, oder? Zu sein – nein, das werde ich nicht tun. Tut mir leid. Nun ist es an der Zeit für die letzte Preisverleihung des Abends. Und es ist mir eine Ehre, es zu präsentieren", läutete der "Scarface"-Star seine Rede ein. "Zehn wunderbare Filme sind nominiert, aber nur einer wird den Preis für den besten Film erhalten. Und dafür muss ich zum Umschlag gehen. Und ich werde. Hier kommt es. Und meine Augen sehen Oppenheimer, ja!" In den sozialen Medien hagelte es daraufhin Kritik an dem eher peinlichen Ende der Show, während ein User über Al Pacinos Ankündigung meine, sie hätte "chaotischer und verwirrender nicht hätte sein können."

Emma Stone hatte mit Kleid zu kämpfen Unterdessen hatte Emma Stone mit ihrem Outfit zu kämpfen, als sie ihren Oscar abholte. Als die Schauspielerin auf die Bühne kam, signalisierte sie, dass etwas mit ihrem Kleid nicht stimmte, als sie zu ihrer Dankesrede ansetzte. "Oh Junge. Mein Kleid ist kaputt", begann sie, drehte sich um und enthüllte einen kaputten Reißverschluss an ihrem maßgeschneiderten mintgrünen Louis Vuitton-Kleid.

© APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Laut Stone ereignete sich das Missgeschick, als ihr La La Land-Co-Star Ryan Gosling seine Barbie-Ballade aufführte. "Ich glaube, es ist bei 'I'm Just Ken' passiert. Da bin ich mir ziemlich sicher", fügte sie hinzu, während das Publikum zu jubeln anfing.

© APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Es folgte eine emotionale Rede. "Oh Mann, das ist wirklich – das ist wirklich überwältigend. Tut mir leid, ich bin – okay, meine Stimme ist auch ein wenig kaputt. Was auch immer." Anschließend folgte eine Lobeshymne auf die fünf ehemaligen Gewinnerinnen der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" Sally Field, Michelle Yeoh, Charlize Theron, Jessica Lange und Jennifer Lawrence auch auf Stones Mitnominierte. "Die Frauen auf der Bühne, ihr seid alle unglaublich, und die Frauen in dieser Kategorie – ähm – Sandra, Annette, Carey, Lily, das teile ich mit euch. Ich habe Ehrfurcht vor euch. Es war eine große Ehre, das alles gemeinsam zu schaffen, und ich hoffe, dass wir noch mehr gemeinsam machen können."