96. Oscar-Preisverleihung: "Oppenheimer“ großer Gewinner

Der Zweitplatzierte im Feld der Nominierten, der Grieche Yorgos Lanthimos konnte für seine Frankenstein-Variation „Poor Things“ von elf Nominierungen vier in Gewinne umwandeln. Einen davon erhielt die geschockte Emma Stone für ihre Rolle als Bella Baxter – und das war eine der (wenigen) Überraschungen des Abends.

Sie selbst hatte offenbar auch nicht damit gerechnet. Etwas konfus taumelte sie auf die Bühne und entschuldigte sich zuerst einmal für ihr Kleid, das am Rücken aufgerissen war, ehe sie in ihre Dankesrede ausbrach.

Damit hatte sich Emma Stone in einem Feld an extrem starken Konkurrentinnen durchgesetzt, denn die Frauenrollen waren heuer mit so exzellenten Schauspielerinnen wie Sandra Hüller oder Carey Mulligan ganz besonders eindrucksvoll besetzt.

Als große Favoritin neben Stone galt die indigene Darstellerin Lily Gladstone für ihre Rolle in Martin Scorseses „Killers of the Flower Moon“. Doch Gladstone ging leer aus. Und nicht nur sie: „Killers of the Flower Moon“, immerhin für insgesamt zehn Oscars nominiert, erhielt keinen einzigen Preis.