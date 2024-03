Nackte Tatsachen und böse Seitenhiebe: Die peinlichsten Oscar-Momente

Am 10. März 2024 wurden im Dolby Theatre in Los Angeles zum 96. Mal die Oscars verliehen.

Und jedes Jahr sorgte am wichtigsten Abends Hollywoods so manch Star für Gesprächsstoff.

Da lugte plötzlich Cena hinter der Bühnendekoration hervor. "Pst, komm her", forderte er Kimmel auf. Dieser entgegnete: "Ich kann nicht. Ich mache gerade diese Sache". Dann entschuldigte sich Kimmel für einen Moment und ging zu Cena rüber, um ihn zu rügen: "Was ist los. Es war abgemacht, dass du über die Bühne läufst."

Unangebrachter Scherz über Robert Downey Jr's Drogenvergangenheit

Etwas früher an dem Abend griff Jimmy Kimmel in seinem Eröffnungsmonolog bei den Oscars 2024 mit einer Anspielung auf Robert Downey Jr.s früheren Drogenkonsum und dessen Männlichkeit daneben.

"Und Robert Downey Jr., einer der höchsten Momente seiner Karriere", sagte Kimmel. "Nun. Einer seiner highsten Momente."

Als sich Downey Jr. daraufhin auf die Nase griff, wollte der Moderator - in Anspielung auf den früheren Kokain-Konsum des Schauspielers - wissen, ob dieser eine "Drogenbewegung" mit der Nase gemacht habe.

"Aber schauen Sie ihn sich an, er ist so gutaussehend, so talentiert, er hat jeden Preis gewonnen, den es zu gewinnen gibt. Ist das eine Dankesrede in deiner Hosentasche oder hast du nur einen sehr rechteckigen Penis?"

Der Witz ging ins Leere. Downey Jr., der für "Oppenheimer" als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde, blickte mit versteinertem Gesicht sichtlich verärgert drein, als Kimmel zu Beginn der Zeremonie seine ehemaligen Drogenprobleme des Stars zum Thema machte.