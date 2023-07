Ryan Gosling: Versteckte Liebes-Hommage an Eva Mendes bei "Barbie"-Premiere

Der Film "Barbie" hat am Sonntag in Los Angeles im Shrine Auditorium Weltpremiere gefeiert. Hauptdarstellerin Margot Robbie war in einem schwarzen Abendkleid - in Anlehnung an ein Outfit der Puppe - erschienen, während Co-Star Ryan Gosling einen hellrosafarbenen Anzug trug. Gosling besuchte die Premiere wie so oft ohne seine Ehefrau Eva Mendes, würdigte seine Liebste aber dennoch mit einer versteckten Hommage.

Ryan Golsing ehrt Ehefrau Mendes mit besonderer Kette

Eva Mendes und Ryan Gosling waren gemeinsam in zwei Filmen zu sehen. Sie sind seit 2011 ein Paar und Eltern von zwei Kindern. Red-Carpet-Events bleiben die beiden aber weitgehend fern.

