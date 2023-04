Wieso Eva Mendes keine Red-Carpet-Auftritte mit Ryan Gosling absolviert

Mendes und Gosling waren bereits in zwei Filmen gemeinsam zu sehen: 2011 drehten sie den Film "The Place Beyond The Pines". 2014 waren sie zusammen in "Lost River" zu sehen. Lange hieß es, die beiden hĂ€tten sich am Set von "The Place Beyond The Pines" kennengelernt. Erst vor wenigen Tagen hatte Mendes das langjĂ€hrige GerĂŒcht anlĂ€sslich des zehnjĂ€hrigen JubilĂ€ums des Films in einem Posting auf Instagram klargestellt: "Wir haben uns nicht am Set getroffen. Die Magie begann schon lange vorher."