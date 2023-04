Frauenfeindliche Kommentare: Halle Berry für hüllenloses Foto angefeindet

Halle Berry hat in den sozialen Medien ein Foto von sich veröffentlicht, auf dem sie ohne Kleidung zu sehen ist und damit zur Selbstverwirklichung aufgerufen. "Ich tue, was ich tun möchte", schreibt sie auf Twitter und Instagram unter ein Bild, auf dem sie in der Sonne splitterfasernackt auf einem Balkon steht und an einem Glas Wein nippt. Die intimsten Stellen hat sie dabei verdeckt. Womit sie wohl nicht gerechnet hat, sind die vielen garstigen, zum Teil äußerst frauenfeindlichen Reaktionen, die das Posting hervorgerufen hat.