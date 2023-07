Staraufgebot bei "Barbie"-Premiere: Margot Robbies Outfit-Wahl überrascht

Nach einer Reihe von weltweiten Events und Pressekonferenzen hat der Film "Barbie" am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles im Shrine Auditorium Weltpremiere gefeiert. Hauptdarstellerin Margot Robbie war in einem schwarzen Abendkleid - in Anlehnung an ein Outfit der Puppe - erschienen, während Co-Star Ryan Gosling einen hellrosafarbenen Anzug trug.

"Barbie"-Premiere: Margot Robbie tanzt farblich aus der Reihe

Die Farbe des Abends war rosa, doch Robbie tanzte aus der Reihe - nachdem sie sich zuvor bei PR-Veranstaltungen ebenfalls in der typischen Barbie-Farbe Pink gezeigt hatte.

