Margot Robbies skurrile Methode, sich auf Rollen vorzubereiten

Für das Eiskunstlaufdrama "I, Tonya" und den Film "Bombshell - das Ende des Schweigens" wurde Margot Robbie jeweils für einen Oscar nominiert. Die romantische Komödie "Barbie", die dieses Jahr in die Kinos kommt und in der Robbie an der Seite von Ryan Gosling zu sehen ist, wird bereits mit Spannung erwartet. Generell zählt die Australierin in Hollywood schon längst zu den gefragtesten Schauspielerinnen - was nicht nur an Robbies erfrischender Art liegt, sondern vor allem an der Art und Weise, wie sie ihre Rollen anlegt.

➤ Lesen Sie hier mehr: Hoppala in Cannes: Heidi Klums Kleid zeigt mehr, als es sollte

Margot Robbie stellt sich Rollen als Tiere vor

Um sich in die Charaktere einzufühlen, wendet Margot Robbie angeblich eine ungewöhnliche Methode an. Über ihre eigenwillige, aber ihres Erachtens effektive Schauspielmethode plauderte Robbie, die als 18-Jährige ihre erste Gastrolle in der australischen Krimiserie "City Homocide" ergattert und seitdem mit namhaften Superstars wie Leonardo DiCaprio und Brad Pitt zusammengearbeitet hat, in einer Folge der "The Kelly Clarkson Show" aus dem Nähkästchen.

➤ Lesen Sie hier mehr: Meg Ryan: Der Film, der ihre Karriere ruinierte und was sie heute treibt