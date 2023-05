Heidi Klum in Cannes: Kleines Hoppala auf dem roten Teppich

Ihren Auftritt bei den 76. Filmfestspielen in Cannes am Mittwoch schien Heidi Klum sichtlich zu genießen. Einem Zitronenfalter gleich posierte sie in einem extravaganten gelben Cut-Out-Kleid für die Fotografen. Dabei kam sie derart in Schwung, dass ihr doch glatte eine kleine Panne auf dem roten Teppich passierte.

Heidi Klum: Panne auf dem roten Teppich

Als sich Klum in einer Robe des libanesischen Modedesigners Zuhair Murad bei der Premiere des französischen Films "La Passion De Dodin Bouffant" auf dem Red Carpet präsentierte und immer wieder ihre Arme hochriss, um das Cape-Schleppe ihres Kleides in Szene zu setzen, verrutschte in einem unachtsamen Moment der Stoff, der ihre Brüste verhüllte.