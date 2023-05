Unretuschiert: Sharon Stone teilt ehrliches Bikini-Foto

W√§hrend sich weitaus j√ľngere Stars wie Khloe Kardashian immer wieder vorwerfen lassen m√ľssen, bei ihren Instagram-Fotos mit Photoshop zu schummeln, h√§lt Hollywood-Ikone Sharon Stone nichts davon, sich auf Bildern k√ľnstlich zu ver√§ndern. Gerade erst teilte die 65-J√§hrige ein Bikini-Foto von sich, ganz ohne dabei Filter oder ein Bildbearbeitungsprogramm zu benutzen.

Sharon Stone pfeift auf Photoshop

Stone veröffentlichte ein Bild, auf dem sie in ihrem Wohnzimmer vor einem Spiegel in Bademode posiert. Sie trägt eine Sonnenbrille und grinst in die Kamera, während sie ein Selfie schießt.