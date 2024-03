Bildbearbeitungs-Experte deckt auf: Bei manipuliertem Kate-Foto wurde "Klon-Tool" benutzt

Ein am Sonntag von Prinzessin Kate veröffentlichtes Foto weist zahlreiche Unstimmigkeiten auf, weswegen es wegen Manipulationsverdachts von zahlreichen internationalen Nachrichtenagenturen zurückgerufen wurde.

Was ein Bildbearbeitungs-Experte zu dem Kate-Foto sagt

Lee Walton, ein Bildbearbeitungs-Experte, vermutet, dass bei der Bearbeitung des Bildes ein sogenanntes "Klon-Tool" verwendet worden sein könnte. Das Bild weise "alle Merkmale auf, die darauf hindeuten, dass mit einem sogenannten Klon-Tool der Software Adobe Photoshop 'nachgebessert' wurde", stellt Walton in einem Artikel für die Daily Mail fest. Er geht daher nicht davon aus, dass man mit dem Familienschnappschuss die Öffentlichkeit täuschen wollte.

"Ich fürchte, der Grund, warum wir es so deutlich sehen können, ist, dass es so amateurhaft gemacht wurde", lautet Waltons Resümee. "Mit einem Klon-Werkzeug oder Klonstempel können Sie einen beliebigen Teil eines Bildes kopieren und ihn dann an einer anderen Stelle reproduzieren, wodurch Sie mit ein paar Mausklicks ein Detail einfügen und entfernen können."