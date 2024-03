Erstes Foto nach OP: Der wahre Grund, wieso Kate Ehering nicht trägt?

Ein Foto von Prinzessin Catherine löste diese Woche eine Welle an Spekulationen aus. Das vom Kensington-Palast herausgegebene Foto ist das erste offizielle Bild der Prinzessin von Wales seit ihrer Bauch-OP im Jänner. Es wurde am Sonntag anlässlich des britischen Muttertags auf der Plattform X (vormals Twitter) veröffentlicht.

Zahlreiche Unstimmigkeiten auf neuem Foto von Kate

Das Foto weist einige Bildbearbeitungsfehler auf, für die sich Prinzessin Kate mittlerweile offiziell entschuldigt hat. Zuvor waren Zweifel daran laut geworden, ob es sich denn tatsächlich um ein aktuelles Foto der Prinzessin handelt, während die britische Boulevardpresse an den Palast appelliert hatte, zu den offensichtlichen Photoshop-Fehlern Stellung zu nehmen. Das Foto "zeigt eine Inkonsistenz" in der Darstellung der linken Hand von Prinzessin Charlotte, so die Begründung für die Zurückziehung durch AP. Reuters und AFP zogen das Bild ebenfalls zurück.