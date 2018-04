Es ist ein Bub: Kate und William sind wieder Eltern geworden

Wie George und Charlotte wird der neue Familienzuwachs den Titel "Seine Königliche Hoheit Prinz von Cambridge" oder "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin von Cambridge" erhalten.

Strenger Ablauf

Die royale Geburt setzt in Großbritannien traditionsgemäß eine Reihe von Zeremonien in Gang.

Die Niederkunft des Nachwuchses wird mit einer Geburtsanzeige auf einer goldenen Staffelei am Tor des Buckingham-Palastes verkündet, unterzeichnet von den Ärzten des Königshauses.

In London begrüßen Salutschüsse das Baby: 62 vom Tower of London und 41 aus dem Green Park in der Nähe des Buckingham-Palasts. An Regierungsgebäuden im gesamten Vereinigten Königreich wird der Union Jack gehisst.

Einst musste der Innenminister bei der Geburt anwesend sein, um die Legitimität des möglichen Thronfolgers zu bestätigen. Zum Glück für Kate ist dies seit Ende der 1930er-Jahre nicht mehr der Fall.