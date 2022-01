Erstes TV-Interview: Prinzessin Ingrid Alexandra gibt intime Einblicke

Auf die Frage, ob sie schon einmal darüber nachdachte den Thron abzulehnen antwortete die 18-Jährige: "Natürlich kann man sich auch mal wegträumen und darüber nachdenken, wie ein anderes Leben sein könnte. Das tue ich auch. Aber es ist nicht das Leben, das ich lebe, daher ist es schwer für mich, mir vorzustellen, nicht in der Rolle zu sein, in der ich heute bin." Dennoch sei sie sehr "Dankbar über die Möglichkeiten", die ihr durch ihre Familie bereit stünden. Sie sei sich außerdem ihrer verantwortungsvollen Aufgaben als Mitglied der Königsfamilie bewusst.

Norwegische Prinzessin ist volljährig

Über ihren 18. Geburtstag meinte Prinzessin Ingrid Alexandra im Interview mit dem TV-Sender: "Es fühlt sich nicht sehr anders an. Es ist vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung, aber dann bedeutet es auch noch mehr Freiheit, also freue ich mich darauf. Ich kann vielleicht alleine reisen und ein Auto fahren und so. Darauf freue ich mich sehr."

Ihr Alltag sei aktuell aber typisch wie der, vieler anderer 18. Jähriger. Neben ihren neuen royalen Aufgaben, die durch ihre Volljährigkeit auf sie zukamen, würde sie die Schule sehr ernst nehmen. Besonders Fächer wie Humangeografie und Chemie würden ihr gefallen. In ihrer Freizeit gestand sie, wäre sie ein großer Serien-Fan - vor allem von ihren Lieblingssendungen "Suits", "White Collar" und "The Good Doctor".