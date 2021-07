Enthüllt: Meghans und Harrys letzter Streit vor dem Megxit

Den Spannungen im britischen Königshaus versucht eine neue Doku mit dem Titel "Harry and William: What Went Wrong?" nachzugehen. Was genau waren die Gründe dafür, dass Meghan und Harry dem Palast den Rücken gekehrt haben? Obwohl das Herzogspaar von Sussex im März dieses Jahres gegenüber Oprah Winfrey seine Beweggründe für den "Megxit" offengelegt hat, enthüllt die Dokumentation nun weitere, bisher unbekannte Details über Harrys Bruch mit der "Firma".

Adels-Expertin über Meghans und Harrys Streit mit Queen

Gegenüber Oprah hatte Harry seinem Vater Charles vorgeworfen, ihm nach seinem Ausstieg aus der "Firma" den Geldhahn zugedreht zu haben. Ein Mitgrund für Meghans und Harrys Umzug in die USA war es aber, finanziell unabhängig zu sein. In der neuen Royal-Dokumentation kommt Adels-Expertin Camilla Tominey auf die Angelegenheit zu sprechen, die an sich einen widersprüchlichen Eindruck erweckt.

Tominey behauptet, dass die Sussexes bereits während ihrer Zeit im Palast darunter gelitten haben sollen, keine selbstständigen (finanziellen) Entscheidungen treffen zu können. "Harry und Meghan wollten ihr eigenes Büro, so wie die Cambridges, um aus Windsor oder Frogmore Cottage, wo sie zu dieser Zeit lebten, eigenständig zu operieren", so die Adels-Kennerin.