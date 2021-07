Mit Meghan? Prinz Harry zieht es zurück nach London

Seit Samstag ist der britische Prinz Harry nach seiner Großbritannien-Reise wieder zurück in den USA - Berichten zufolge ist der nächste Trip in die alte Heimat aber schon geplant. Diesmal könnte ihn auch seine Frau Herzogin Meghan begleiten, heißt es.

Harry hatte am vergangenen Donnerstag gemeinsam mit seinem Bruder William in London eine Statue zum Andenken an ihre vor 24 Jahren gestorbene Mutter Diana enthüllt. Die beiden standen am 1. Juli, dem Geburtstag von "Lady Di", Seite an Seite und zogen ein Tuch vom Denkmal herunter, wie auf Fernsehbildern zu sehen ist. Dieses steht in dem neu gestalteten Sunken Garden auf dem Gelände des Kensington-Palasts, der als einer der Lieblingsorte der Prinzessin von Wales galt.

Familienzusammenführung im Herbst?

An dem Festakt nahmen nur einige wenige Gäste teil, darunter Dianas Geschwister. Laut der britischen Zeitung Daily Mail plane der Kensington-Palast darum eine größere Veranstaltung im September, bei der die "Stifter des Projekts willkommen geheißen werden könnten". Ob Meghan kommen wird, sei aber unklar, da die im Juni geborene Tochter Lilibet noch zu klein für eine Reise sein könnte.