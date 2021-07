Prinz Harry: Lippenleser enthüllt gewagte Bemerkung von Dianas Schwester

Liebevolles Tanten-Neffen-Verhältnis

Sarah McCorquodale soll sich gefreut haben, ihren Neffen Prinz Harry wiederzusehen. Ein professioneller forensischer Lippenleser hat nun für das Entertainment-Portal Daily Star Filmaufnahmen analysiert, um herauszufinden, was beide einander zu sagen hatten. Experte Jeremy Freeman will sich sicher sein: Sarah und Harry nahmen sich bei ihrem Gespräch selbst nicht zu ernst. Nachdem sie sich zur Begrüßung auf die Wangen geküsst hatte, soll sich Sarah scherzhaft beschwert haben: "So küsst du?" - woraufhin Harry vorgab, sie noch zwei zusätzliche Male zu küssen. Darauf soll Sarah mit einem schlichten "Oh!" reagiert haben.

Ob William und Harry ihrerseits die Gelegenheit für Annäherung nutzten, war zunächst unklar. Ihr Verhältnis gilt nach wie vor als angespannt. Der Telegraph hatte immerhin berichtete, die beiden wollten sich im Anschluss zu der Einweihungszeremonie zu einem Gespräch treffen. Seit Samstag ist Harry wieder zurück in Kalifornien, wo er derzeit mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan und den Kindern Archie Harrison und Lilibet Diana lebt.