Prinz Harry nach Kalifornien zurückgekehrt

Harry hatte vergangene Woche gemeinsam mit Bruder William in London eine Statue zum Andenken an ihre vor 24 Jahren gestorbene Mutter Diana enthüllt. Sie wäre am Donnerstag 60 Jahre alt geworden. "Jeden Tag wünschen wir uns, dass sie noch bei uns wäre, und unsere Hoffnung ist, dass diese Statue für immer als Symbol ihres Lebens und ihres Erbes angesehen wird", erklärten Harry und William in einem gemeinsamen Statement. Diana kam 1997 bei einem Autounfall auf der Flucht vor Paparazzi in Paris ums Leben.

Versöhnung gelungen?

Man erinnere sich an ihre Liebe, ihre Stärke und ihren Charakter - "Qualitäten, die sie zu einer Kraft für das Gute in der Welt" gemacht hätten. Die Söhne hatten das Denkmal - entworfen vom Bildhauer Ian Rank-Broadley - im Jahr 2017 selbst in Auftrag gegeben.

Adelsexperte und Autor Robert Lacey meint, dass sich die Brüder, deren Verhältnis nach wie vor als angespannt gilt, gut geschlagen haben, da sie "einen konstruktiven Umgang mit Differenzen demonstrierten", wie er dem People-Magazin sagte.