Herzogin Kates Absage für Dianas Statuen-Enthüllung hat mit Nachwuchs zu tun

Diana wäre am Donnerstag 60 Jahre alt geworden. Sie kam 1997 bei einem Autounfall auf der Flucht vor Paparazzi in Paris ums Leben. "Jeden Tag wünschen wir uns, dass sie noch bei uns wäre, und unsere Hoffnung ist, dass diese Statue für immer als Symbol ihres Lebens und ihres Erbes angesehen wird", erklärten Harry und William in einem gemeinsamen Statement.

Absage das Beste für Kate und den Nachwuchs

Herzogin Kate wollte dem Festakt zunächst ebenfalls beiwohnen, entschied sich aber am Ende dagegen, berichtete das Promiportal Us Weekly unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten "Insider". Kate habe demnach "aus Respekt" für ihren Ehemann William und Schwager Harry auf eine Teilnahme verzichtet. "Kate hat William definitiv unterstützt, obwohl sie physisch nicht anwesend war (...). Die Familie hatte gemeinsam entschieden, dass es das Beste für die Kinder und sie war, zu Hause zu bleiben", so die angebliche Quelle aus dem Umfeld der Royals. Kate plane nun, die Statue zu einem späteren Zeitpunkt zu besichtigen. Ihre Kinder George, Charlotte und Louis würden sie dabei begleiten.