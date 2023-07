Emotionale Szenen: Stars und Brigitte Macron nahmen Abschied von Jane Birkin

Im Beisein von Familie und von Stars aus der Kulturszene ist die britisch-franz√∂sische S√§ngerin und Schauspielerin Jane Birkin am Montag in Paris beerdigt worden. An der Trauerfeier in der Kirche Saint-Roch nahmen etwa Catherine Deneuve, Vanessa Paradis, Ma√Įwenn, Carole Bouquet, Etienne Daho und Benjamin Biolay teil, wie unter anderem der Fernsehsender "BFMTV" berichtete. Auch Frankreichs Premi√®re Dame Brigitte Macron und die franz√∂sische Kulturministerin Rima Abdul Malak wurden gesichtet.

Jane Birkin zu Grabe getragen

F√ľr die vielen Fans der am 16. Juli im Alter von 76 Jahren verstorbenen K√ľnstlerin wurde der Gottesdienst auf einer Leinwand √ľbertragen. Wie auf den Fernsehbildern zu sehen war, wurde der Sarg von ihren beiden T√∂chtern Charlotte Gainsbourg und Lou Doillon mitgetragen.