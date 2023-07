Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin mit 76 Jahren gestorben

Die britische Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Sie wurde in ihrem Haus in Paris tot aufgefunden, berichteten französische Medien am Sonntag unter Berufung auf ihr nahestehende Personen.

Bereits im Frühjahr wurde einige ihrer Konzerte krankheitsbedingt abgesagt. "Gesundheitliche Probleme zwingen Jane Birkin für die nächsten zwei Monate ihre geplanten Konzerte abzusagen", teilte damals der Konzertveranstalter Semmel Concerts mit.

➤ Lesen Sie hier mehr: Trauer um Jane Birkin: Die Schicksalsschläge der Stilikone

Birkin wurde 1946 in London geboren und zog Ende der 1960er Jahre nach Frankreich. Nach ihrer ersten Ehe mit dem Komponisten John Barry, mit dem sie eine Tochter Kate hat, die 2013 verstarb, lernte sie Serge Gainsbourg kennen. Zusammen bildeten sie ein ikonisches Paar, das sie 1969 mit dem unvergesslichen Duett "Je t'aime... moi non plus" an die Spitze der Charts katapultierte.