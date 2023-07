Jane Birkin: Ein ewiges Liebeslied – aber viel mehr, das bleibt

In mehr als 70 Filmen hat Birkin mitgewirkt. Prägnant war etwa ihre Rolle im Thriller „Der Swimmingpool“ (1969) an der Seite von Romy Schneider und Alain Delon, auch in der starbesetzten Agatha-Christie-Verfilmung „Tod auf dem Nil“ (1978) wirkte sie mit.

Eine ihrer besten Rollen spielte sie 1991 neben Michel Piccoli in Jacques Rivettes „Die schöne Querulantin“. Der Film wurde in Cannes mit dem Jurypreis geadelt. In Österreich wurde ihr Filmschaffen insofern gewürdigt, als sie zwei Mal, 2005 und 2009, als Stargast bei der Viennale eingeladen war.