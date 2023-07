Jane Birkin: Familie gibt Todesumstände bekannt

Birkin starb alleine

Nun wurden Details zu den Umständen des Todes bekannt. "Seit ihrem Schlaganfall im September 2021 waren ihre Familie und ihre wunderbaren Betreuungspersonen Tag und Nacht an ihrer Seite", heißt es in einem von Birkins Manager Olivier Gluzman im Namen ihrer Töchter Charlotte Gainsbourg und Lou Doillon veröffentlichten Statement, aus dem unter anderem die Zeitung Evening Standard zitierte. "Allein der erste Abend war ihr letzter. Sie hatte es so entschieden." Birkin sei eines natürlichen Todes gestorben.

Seit dem Scheitern ihrer Ehe mit dem britischen Komponisten John Barry in den späten 1960er-Jahren lebte sie in ihrer Wahlheimat Frankreich.

Birkin wurde international vor allem durch ihren Hit aus dem Jahr 1969 bekannt, in dem sie zusammen mit ihrem Geliebten, dem verstorbenen französischen Sänger und Songwriter Serge Gainsbourg, das sexuell eindeutige "Je t'aime...moi non plus" sang. In vielen Ländern wurde das Lied verboten, doch machte es die verführerische Frau mit der Zahnlücke und dem englischen Akzent 1969 über Nacht zum Star - und die beiden zu einem Paar. Zwei Jahre später kam ihre gemeinsame Tochter Charlotte auf die Welt. Der Vater von Tochter Lou ist der französische Filmregisseur und Drehbuchautor Jacques Doillon.