Eingeschneit: Demi Moore teilt Foto ihrer ganzen Familie

Die Feiertage verbringt US-Schauspielerin Demi Moore eingeschneit in ihrem Haus in einer Berggegend in Amerika. Die Weihnachtszeit musste die "Nachricht von Sam"-Darstellerin aber dennoch nicht alleine verbringen. Auf einem Bild zeigte sie sich gemeinsam mit ihrer Gesellschaft.

Demi Moore teilt Familienfoto

Auf Instagram teilte Demi Moore am Mittwoch ein winterliches Bild mit ihren über 2,6 Millionen Followern. Darauf ist sie mit ihren Kindern Rumer Willis (33), Scout LaRue Willis (30) und Tallulah Willis (27), sowie einem Dutzend anderer ihrer liebsten Personen im Kaminzimmer ihres Hauses auf Sofas und Sitzkissen zu sehen.