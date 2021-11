Fashion Awards 2021: Demi Moore zeigt ihre Kurven

Die Zeiten, in denen sich Schauspielerin Demi Moore für ihre Filmrollen einer wahnwitzigen Fitness-Routine unterzog, sind vorbei. Jahrelang hatte sie sich an extreme Diäten gehalten - was einen Jo-Jo-Effekt zur Folge hatte. Doch weder dünn noch mit etwas mehr Kilos an den Hüften habe sie sich gefallen. "Ich war weder in dem einen noch im anderen Stadium glücklich", erzählte Moore einmal. "Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich aufhören könnte zu trainieren", schrieb die dreifache Mutter in ihren Memoiren "Inside Out" über ihren frühere Sportsucht. Mittlerweile pfeift die heute 59-Jährige auf den Schlankheitswahn in Hollywood und steht zu ihren weiblichen Kurven.

Demi Moore: Wow-Auftritt bei Fashion Awards

Bei den Fashion Awards 2021 in der Royal Albert Hall präsentierte sich Moore nun in einem figurbetonten, knielangen Paillettenkleid von Fendi mit weitem schwarzem Schleier. Dazu kombinierte die schwarze Lederhandschuhe, schwarze Fendi-High-Heels und eine silberne Clutch.