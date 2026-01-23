Dunkle Geheimnisse der Familie Peltz - und Brooklyns traurige Rolle im gefürchteten Clan

Von seinen Eltern will Brooklyn Beckham nichts mehr wissen, wie er diese Woche in einer Story auf Instagram verlautbarte. Sie hätten es ihm unmöglich gemacht, sich selbst zu verwirklichen, hätten seine Ehefrau Nicola Peltz nie akzeptiert und obendrein habe ihn seine Mutter Victoria bei seiner Hochzeit mit einer unangebrachten Tanzeinlage kompromittiert - um nur einige der Vorwürfe zu nennen, die der 26-Jährige gegen seine Eltern erhebt. Brooklyn Beckham im Hause Peltz ein unerwünschter Gast? Quellen aus dem Umfeld des Peltz-Clans behaupten aber, dass der öffentlich gewordene Zwiespalt zwischen Brooklyn und seiner Familie in Wahrheit erst durch Nicolas Zerwürfnis mit ihre Schwiegermutter Victoria entstanden sein soll. Blogger Anthony Gilét zitiert auf Instagram einen anonymen Insider mit Verbindung zur Familie Peltz und behauptet, Brooklyns Ehefrau habe Veranstaltungen gemieden und Termine gecancelt, an denen Victoria Beckham teilgenommen hat, um ihr aus dem Weg zu gehen. Brooklyn hingegen würde alles dafür tun, um seine Frau glücklich zu sehen. Er selbst bestreitet derartige Vorwürfe gegen seine Liebste.

Im vergangenen Jahr hatte sich Brooklyn Beckham auf keinem Familien-Event der Beckhams blicken lassen. Stattdessen verbracht er viel Zeit mit Nicolas schwerreicher Familie, die ihn und seine Frau auch finanziell unterstützen soll. Nicolas Vater Nelson Peltz übernahm auch die ehrenvolle Aufgabe, das Paar zu trauen, als Brooklyn und Nicola im August 2025 ihre Ehegelübde erneuerten. Der Beckham-Sohn verbrachte letztes Jahr auch mehrere Luxus-Urlaube mit der Familie Peltz und feierte mit dieser auch Weihnachten. Doch wie idyllisch gestaltet sich sein Leben mit seinen Schwiegereltern wirklich?

Angeblich sei die Dynamik hinter den Kulissen weitaus weniger harmonisch, als man meint. Laut Gilét soll Nicolas Vater wenig von Brooklyn halten. Im Haus Peltz werde hinter vorgehaltener Hand über den Briten gelästert. Angeblich soll der milliardenschwere Unternehmer Nelson Peltz seinen Schwiegersohn als einen dummen Versager und eine Enttäuschung bezeichnet haben, weil er dessen zahlreiche gescheiterte Versuche, sich eine eigenständige Karriere aufzubauen (dazu mehr), erbärmlich finde. Brooklyn hingegen sei bestrebt, seinem Schwiergerpapa um jeden Preis zu imponieren - weswegen er sich angeblich bei allerhand Dingen behilflich zeigen will, indem er die Peltz-Familie unter anderem bekoche. Diese zeige sich wenig beeindruckt. Was der Insider sonst noch ausgeplaudert hat, erfahren Sie hier:

Ob die Behauptungen stimmen, kann nicht verifiziert werden. Nelson Peltz eilt jedoch tatsächlich der Ruf eines einflussreichen Tyrannen voraus. Der Milliardär zählt zu den bekanntesten Übernahmespezialisten Amerikas. In den letzten Jahren kämpfte der Firmenjäger (oder "aktivistische Investor", wie er sich selbst nennt) um die Kontrolle über Wendy’s, Heinz und den Süßwarenhersteller Cadbury. Mit seiner Haltung eckt er nicht selten an. So sorgte der Disney-Investor 2024 für Schlagzeilen, als er die "woke" Marvel-Strategie kritisierte. "Warum braucht man einen Marvel-Film, in dem nur Frauen mitspielen? Nicht, dass ich etwas gegen Frauen hätte, aber warum muss man das haben?", lästerte er unter anderem in einem Interview mit Financial Times. "Warum brauche ich eine komplett Schwarze Besetzung? […] Ich würde noch nicht sagen, dass Kevin Feige als Präsident von Marvel Studios gefeuert werden sollte, aber ich hinterfrage seine Bilanz." Doch sein rücksichtsloses Vorgehen und seine Neigung, anzuecken, beschränken sich nicht nur auf sein Berufsleben. Auch auf Peltz' Mega-Anwesen in Bedford soll offenbar ein schroffes Klima herrschen, berichtet gawkerarchives.com. "Die schlimmste Familie in ganz Amerika" Denn auch über Nelsons Ehefrau und seine Tochter Nicola heißt es, sie hätten mit ihren Allüren schon so manchen Angestellten zur Verzweiflung getrieben. "Die Angestellten dort werden so stark misshandelt, dass die Peltzes womöglich die schlimmste Familie in ganz Amerika sind, für die man arbeiten kann", heißt es in einem Artikel von gawkerarchives.com über den Peltz-Clan. So wurde nach Nicolas millionenteurer Hochzeit mit Brooklyn im Jahr 2022 behauptet, die Schauspielerin habe zwei ihrer Hochzeitsplanerinnen mit ihren fordernden SMS vergrault. In den Nachrichten legte die Milliardärstochter einen schnippischen und herrischen Ton an den Tag - was Gerüchte, die Vorbereitungen auf ihre Luxus-Hochzeit seien hinter den Kulissen mit Stress und Drama verbunden gewesen sein, befeuerte. Bekannt geworden sind die vertraulichen SMS deswegen, weil Nicolas schwerreicher Vater eine Klage gegen die Hochzeitsplanerinnen Nicole Braghin und Arianna Grijalba eingereicht hat, weil sie sich geweigert haben sollen, den Vorschuss in Höhe von 159.000 Dollar zurückzugeben, die er ihnen gegeben haben soll. Berichten zufolge verklagte Nelson das Duo auch auf Anwaltskosten, hieß es damals in der Daily Mail.