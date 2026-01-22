Anstößig? Hochzeitsgast beschreibt Victoria Beckhams Tanz mit Brooklyn

Brooklyn Beckhams Anschuldigungen gegen seine Eltern sind in aller Munde. Der Promi-Spross hat in einer Instagram-Story ausgeführt, warum er mit David und Victoria Beckham gebrochen hat und erklärte ganz offiziell, dass er nicht vorhabe, sich mit seiner Familie zu versöhnen. Mehr dazu lesen Sie hier. Brooklyn Beckham über Victorias "unpassenden" Hochzeitstanz Unter den Vorwürfen findet sich auch die Beschreibung einer unangenehmen Situation, die sich bei Brooklyns Hochzeit mit Nicola Peltz im Jahr 2022 ereignet haben soll. Dem 26-Jährigen zufolge habe ihn seine Mutter beim Hochzeitstanz beschämt.

"Vor unseren 500 Hochzeitsgästen rief mich Marc Anthony auf die Bühne. Dort sollte eigentlich mein romantischer Tanz mit meiner Frau stattfinden, doch stattdessen wartete meine Mutter darauf, mit mir zu tanzen. Sie tanzte völlig anstößig vor allen Anwesenden auf mir", beschwerte sich Brooklyn in einem Statement auf Instagram, das insgesamt sechs Seiten umfasst. "Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so unwohl und gedemütigt gefühlt", fügte der Promi-Spross hinzu. Daher hätten er und seine Frau 2025 im Rahmen einer privaten Zeremonie auch ihre Eheversprechen erneuert, "um neue Erinnerungen an unseren Hochzeitstag zu schaffen, die uns Freude und Glück bringen und nicht Angst und Scham".

Brooklyns Aussage, dass seine Mutter "anstößig" - und vor allem "auf ihm" - getanzt habe, sorgte im Internet für Spekulationen. Auf Social Media wurden zahlreiche Memes veröffentlicht, in denen User ihre Vorstellung davon, wie der Tanz wohl ausgesehen haben mag, zum Besten geben.