Anstößig? Hochzeitsgast beschreibt Victoria Beckhams Tanz mit Brooklyn
Brooklyn Beckhams Anschuldigungen gegen seine Eltern sind in aller Munde. Der Promi-Spross hat in einer Instagram-Story ausgeführt, warum er mit David und Victoria Beckham gebrochen hat und erklärte ganz offiziell, dass er nicht vorhabe, sich mit seiner Familie zu versöhnen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Brooklyn Beckham über Victorias "unpassenden" Hochzeitstanz
Unter den Vorwürfen findet sich auch die Beschreibung einer unangenehmen Situation, die sich bei Brooklyns Hochzeit mit Nicola Peltz im Jahr 2022 ereignet haben soll. Dem 26-Jährigen zufolge habe ihn seine Mutter beim Hochzeitstanz beschämt.
"Vor unseren 500 Hochzeitsgästen rief mich Marc Anthony auf die Bühne. Dort sollte eigentlich mein romantischer Tanz mit meiner Frau stattfinden, doch stattdessen wartete meine Mutter darauf, mit mir zu tanzen. Sie tanzte völlig anstößig vor allen Anwesenden auf mir", beschwerte sich Brooklyn in einem Statement auf Instagram, das insgesamt sechs Seiten umfasst. "Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so unwohl und gedemütigt gefühlt", fügte der Promi-Spross hinzu.
Daher hätten er und seine Frau 2025 im Rahmen einer privaten Zeremonie auch ihre Eheversprechen erneuert, "um neue Erinnerungen an unseren Hochzeitstag zu schaffen, die uns Freude und Glück bringen und nicht Angst und Scham".
Brooklyns Aussage, dass seine Mutter "anstößig" - und vor allem "auf ihm" - getanzt habe, sorgte im Internet für Spekulationen. Auf Social Media wurden zahlreiche Memes veröffentlicht, in denen User ihre Vorstellung davon, wie der Tanz wohl ausgesehen haben mag, zum Besten geben.
Doch könnte es sein, dass Brooklyn Beckham bei seiner Darstellung der scheinbar peinlichen Szene vielleicht etwas übertrieben hat?
Hochzeitsgast verrät, wie Hochzeitstanz abgelaufen sein soll
Ein Hochzeitsgast, der damals bei dem Mega-Event in der Millionen-Villa der Peltz-Familie anwesend war, behauptet jedenfalls, dass Victorias Tanz alles andere als "anstößig" gewesen sei. Vielmehr habe es den Eindruck gemacht, als sei Braut Nicola unglücklich darüber gewesen, dass ihre Schwiegermutter ihr die Show gestohlen habe, nachdem der mit der Beckham-Familie befreundete Sänger Marc Anthony die Mode-Designerin während seines Auftritts überschwänglich gelobt hatte.
Über Victorias Tanz sagte die namentlich nicht genannte Quelle gegenüber dem britischen Mirror: "Sie wirkte etwas hölzern, aber nicht anstößig. Es war unpassend, aber nur insofern, als sie im Mittelpunkt stand, obwohl es eigentlich um die Braut hätte gehen sollen."
"Unser Fazit war, dass es kein richtiges Tanzen gab", erinnerte sich der anonyme Hochzeitsgast. "Aber es war eine etwas steife, unbeholfene Performance. Es erinnerte mich ein bisschen an die Beckham-Show. Marc Anthony hatte Victoria zwischen den Liedern gelobt, und dann sollte sie für diesen Moment auf die Tanzfläche. Das war etwas übertrieben, und Nicola wirkte nicht glücklich."
Brooklyn Beckham und Nicola Peltz haben zu dem Bericht bisher nicht Stellung genommen.
