"Kein guter Mensch": Ex-Friseur von Nicola Peltz packt aus

Kaum ein Thema bewegt die Entertainment-Welt gerade so sehr wie der Familienstreit der Beckhams. Nach dem ausführlichen Statement von Sohn Brooklyn (26), in dem er von Kontrollwahn und Sabotage seiner Eltern sprach, bekommt das idyllische Familienbild der Beckhams immer mehr Risse. Und die Fans spalten sich in zwei Lager: die eine Seite unterstützt Brooklyn und gratuliert ihm zur neu gewonnenen Freiheit, die anderen schlagen sich auf die Seite von Victoria und David Beckham und strafen dem Sprössling Lügen. Klar ist: Die "Causa Beckham" polarisiert. Deutlich wird auch: In Sachen Beckham-Familienzwist fühlen sich nicht nur die direkt Betroffenen, sondern auch andere Personen dazu bemüßigt, ihre Meinung kundzutun. So meldete sich kürzlich David Beckhams Ex-Assistentin Rebecca Loos (sie soll 2004 eine Affäre mit dem Fußballer gehabt haben) zu Wort, sondern nun auch Nicola Peltz' Ex-Friseur Justin Anderson. Und für diesen ist ganz klar, wer in der Causa der (oder eher: die) Schuldige ist.

"Nicht nett. Nicht nett" Anderson ist ein gefragter Hairstylist in Hollywood und unter anderem für die Looks von Jennifer Aniston, Miley Cyrus und Margot Robbie zuständig. Während der 2014er-Pressetour zu "Transformers: Age of Extinction" kümmerte er sich um die perfekte Frisur von Peltz, die im (gefloppten) Action-Blockbuster neben Mark Wahlberg die weibliche Hauptrolle spielte. Im Rahmen der Beckham-Peltz-Kontroverse meldete er sich auf Instagram via Videobotschaft zu Wort und kritisierte die 31-Jährige scharf. Ohne sich ein Blatt vor den Mund zu nehmen, erzählte er: "Ich habe schon mal mit ihr zusammengearbeitet. Nicht nett. Nicht nett. Ich denke, sie ist das Problem.“

Doch damit nicht genug: Anderson sparte nicht an weiteren Vorwürfen und ging sogar so weit, Peltz als "keinen guten Menschen" zu beschreiben. Seine negative Meinung über die Billionärstochter ist nicht neu: Bereits 2019 hatte der Colorist sie in einem Podcast als "Diva" bezeichnet (via Daily Mail). Damals erklärte er, er hätte nicht erwartet, dass Nicola berühmt wird. Nun legte er erneut nach: "Wenn jemand nicht nett ist, kommt das immer zum Vorschein. Das kann man nicht verbergen."