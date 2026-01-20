Brooklyn Beckhams Abrechnung mit Eltern: "Ganzes Leben lang kontrolliert"

Gerade erst feierten Victoria und David Beckham große berufliche Erfolge: Victoria war mit ihrer Netflix-Doku in aller Munde und David wurde kurz darauf von König Charles III. zum Ritter geschlagen. Doch nun muss das Glamour-Ehepaar gleich mehrere harte Schläge einstecken – und zwar aus den eigenen Reihen. Denn ihr ältester Sohn Brooklyn (26) überrascht auf Instagram mit einem höchst emotionalen Ausbruch und erhebt in Form von sechs (zeitlich begrenzt abrufbaren) Stories Vorwürfe gegen seine Eltern und äußert sich damit das erste Mal persönlich zum Beckham-Familienstreit, über den seit Monaten in der internationalen Presse berichtet wird.

"Habe nicht vor, mich mit meiner Familie zu versöhnen" "Ich habe jahrelang geschwiegen und alles darangesetzt, diese Angelegenheiten privat zu halten", beginnt Brooklyn sein sehr ausführliches Statement zur Causa. Doch weil seine Eltern nach wie vor mit der Presse kooperiert hätten, bleibe ihm keine Wahl, so der 26-Jährige, als nun selbst die "Wahrheit" zu sagen, denn all das, was seine Eltern behaupten und in der Presse geschrieben wird, seien "Lügen". Weiter geht's mit sehr klaren Worten, die keinen Zweifel daran lassen, wie sehr das Verhältnis zwischen Brooklyn und seinen Eltern im Argen liegt. "Ich habe nicht vor, mich mit meiner Familie zu versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, sondern stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein", betont er.

Kampf um das "perfekte Familienbild" Sein gesamtes Leben lang ginge es bei den Beckhams immer nur darum, in der Öffentlichkeit ein perfektes Familienbild zu inszenieren, klagt Brooklyn. Egal, ob es sich um Postings in Sozialen Medien, um Veranstaltungen oder auch familiäre Events handelte – Victoria und David taten stets alles, um "die Narrative" über sie und ihre Kinder zu "kontrollieren". Familienliebe, so Brooklyn, werde bei den Beckhams darüber inszeniert, wie viel man in den sozialen Medien poste oder wie schnell man für ein Familienfoto posiere. Man würde auch vor Lügen nicht zurückschrecken, auch dann, wenn "unschuldige Leute" dran glauben müssten. "Aber ich glaube, dass die Wahrheit immer rauskommt."

Victoria soll Hochzeit ruiniert haben Im Detail geht Brooklyn darauf ein, wie sehr seine Eltern – insbesondere Victoria – von Beginn an seine Beziehung mit Ehefrau Nicola Peltz sabotiert und manipuliert hätten. Brooklyn geht auf ihre Hochzeit im April 2022 ein, von der sich das Paar aufgrund des vermeintichen Verhaltens von Victoria heute noch enttäuscht zeigt. So verliefen die Vorbereitungen für den großen Tag angeblich alles andere als reibungslos. Ursprünglich sollte das Hochzeitskleid der Braut von der Schwiegermutter in spe entworfen werden. Doch wie Brooklyn schildert, habe die Designerin die Anfertigung des Kleides "in letzter Minute abgesagt, obwohl sie es zugesagt hatte". Nicola musste daraufhin kurzfristig ein neues Kleid finden und entschied sich schließlich für eine Kreation des am 19. Jänner verstorbenen italienischen Modedesigners Valentino. Doch nicht nur die Kleid-Frage sorgte für Spannungen. Besonders unangenehm sei der Moment des Hochzeitstanzes gewesen, wie Brooklyn beschreibt: "Vor unseren 500 Hochzeitsgästen rief mich Marc Anthony auf die Bühne. Dort sollte eigentlich mein romantischer Tanz mit meiner Frau stattfinden, doch stattdessen wartete meine Mutter darauf, mit mir zu tanzen. Sie tanzte völlig unangemessen vor allen Anwesenden. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so unwohl und gedemütigt gefühlt." Auch der Abend vor der Hochzeit verlief alles andere als harmonisch. Laut Brooklyn habe es von Familienmitgliedern verletzende Kommentare gegeben. So habe man ihm gesagt, dass Nicola "nicht blutsverwandt" sei und "nicht zur Familie" gehöre. Die Spannungen schienen sich schon während der Hochzeitsplanung bemerkbar gemacht zu haben. Victoria habe ihn sogar als "böse" bezeichnet, weil er darauf bestand, sowohl Nicolas frühere Nanny Sandra als auch deren Großmutter an ihren Tisch einzuladen. Brisant: Mit diesen Schilderungen bestätigt Brooklyn die zahlreichen Gerüchte über die misslungene Hochzeit und die Streitereien mit seinen Eltern deswegen.

Griffen die Beckhams zu Bestechungsgeldern? Aber schon Wochen vor der Hochzeit sei das Paar von den Beckhams "wiederholt unter Druck gesetzt" worden. Victoria und David hätten versucht, Brooklyn "mit Bestechungsgeldern dazu zu bringen, auf die Rechte an meinem Namen zu verzichten". Diese Forderung hätte nicht nur ihn, sondern auch seine Frau und ihre zukünftigen Kinder betroffen. Die Situation eskalierte offenbar kurz vor der Hochzeit, als seine Eltern darauf bestanden, dass er die entsprechenden Dokumente noch vor dem großen Tag unterschreibe. "Meine Weigerung hat sich auf den Zahltag ausgewirkt, und seitdem behandeln sie mich nicht mehr wie vorher", schildert er weiter. Aufgrund dieser familiären Spannungen entschlossen sich Brooklyn und Nicola dazu, ihr Eheversprechen zu erneuern. Der Grund dafür sei der Wunsch nach positiveren Erinnerungen an ihren Hochzeitstag gewesen. "Wir wollten neue Erinnerungen an unseren Hochzeitstag schaffen, die uns Freude und Glück bringen, nicht Angst und Scham." Auch Brüder in Streit involviert Die Spannungen innerhalb der Familie Beckham scheinen sich nach der Hochzeit nicht gelegt zu haben. Mittlerweile seien im Konflikt auch seine Geschwister involviert. "Seit ich mich gegenüber meiner Familie wehre, werde ich unaufhörlich angegriffen, sowohl privat als auch öffentlich", beklagt er sich. Besonders schmerzhaft sei für ihn gewesen, dass seine Brüder sogar in den sozialen Netzwerken gegen ihn Stimmung gemacht hätten. "Sogar meine Brüder wurden losgeschickt, um mich in den sozialen Medien anzugreifen, bevor sie mich letzten Sommer schließlich völlig unerwartet blockierten." Bisher hieß es, dass das Blockieren auf Instagram von Brooklyn ausging.

David soll Treffen abgelehnt haben Doch nicht nur Mutter Victoria, auch Vater David wird von Brooklyn im Posting angegriffen. So wäre er mit Ehefrau Nicola anlässlich des 50. Geburtstages von David nach London gereist, um am Fest teilzunehmen. Doch die erhoffte Zeit mit dem Vater blieb aus: David habe alle Versuche der Annäherung abgelehnt – außer auf der großen Party, umgringt von hunderten Gästen und Kameras. Laut Brooklyn soll David schließlich einem Treffen zugestimmt haben, allerdings unter der Bedingung, dass Nicola nicht dabei sein dürfe. "Das war ein Schlag ins Gesicht." In Los Angeles habe die Familie generell abgelehnt, Brooklyn und Nicola zu treffen. Brooklyn erzählt weiters von einem Vorfall, bei dem Nicola einst Victorias Hilfe suchte, um während der verheerenden Brände in Los Angeles obdachlose Hunde zu retten. Die Reaktion seiner Mutter sei jedoch enttäuschend gewesen. "Als meine Frau meine Mutter einmal um Hilfe bat, um während der Brände in Los Angeles vertriebene Hunde zu retten, weigerte sich meine Mutter" – und das, obwohl er und Nicola seine Eltern stets öffentlich unterstützt hätten, kritisiert der 26-Jährige.

Von Fremd- zur Selbstbestimmtheit In der Öffentlichkeit wurde in der Vergangenheit immer wieder spekuliert, dass Nicola großen Einfluss auf Brooklyns Entscheidungen habe und ihn kontrolliere. Auch zu diesem Thema äußerte sich der 24-Jährige deutlich: "Die Behauptung, meine Frau kontrolliere mich, ist völlig falsch. Ich wurde den größten Teil meines Lebens von meinen Eltern kontrolliert." Das Posting beendet Brooklyn mit den anklagenden Worten: "Ich bin mit überwältigender Angst aufgewachsen. Das erste Mal in meinem Leben, seit ich mich von meiner Familie distanziert habe, ist diese Angst verschwunden (...). Meine Frau und ich wollen kein Leben, das von öffentlichen Bildern, Image und Manipulation bestimmt wird. Alles, was wir wollen, ist Friede, Privatsphäre und Zufriedenheit – für uns und unsere zukünftige Familie."