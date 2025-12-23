Die Spannungen innerhalb der Familie Beckham scheinen sich zu verschärfen. Brooklyn Beckham, der älteste Sohn von David und Victoria Beckham, und seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham haben offenbar die Kommunikation mit seiner berühmten Familie abgebrochen. Wie gestern bekannt wurde, hat Brooklyn sowohl seine Eltern als auch seine Geschwister auf Instagram blockiert. Besonders in der Weihnachtszeit ein deutliches Zeichen, um sich von der eigenen Familie zu distanzieren. Die britische Zeitschrift Mirror berichtet nun, was zu diesem radikalen Schritt führte. Vorweg: Der Grund mutet durchaus banal und übertrieben an.

Zu viele Aufforderungen zur Versöhnung Laut Mirror wurde die jüngste Eskalation im Beckham-Clan ausgelöst, nachdem Brooklyn ein Video auf Instagram geteilt hatte, in dem er seine Kochkünste demonstrierte. In dem Clip zeigte er, wie er ein Hähnchen zubereitet. Fans bemerkten, dass Mama Victoria den Beitrag ihres Sohnes mit einem "Like" markierte. Dies führte zu zahlreichen Kommentaren, die Brooklyn dazu aufforderten, sich mit seinen Eltern zu versöhnen, unter anderem: "Victoria hat diesen Post geliked. Yay!!! Familie ist alles."

"Sprich mit deinen Eltern – das Leben ist kostbar."

"Geh kochen mit deinem Vater. Sieht lecker aus."

"Du klingst und siehst aus wie dein Vater. Melde dich bei ihm." Scheinbar zu viel für den 26-Jährigen: Denn statt einer Annäherung offenbar ein Bruch, Brooklyn blockierte seine Familie. Eine anonyme Quelle gegenüber Mirror: "Es scheint, dass Brooklyn sie blockiert hat, um ein klares Zeichen zu setzen. Das ist ein deutlicher Hinweis auf eine vollständige Entfremdung von seiner Familie."

Wird Brooklyn von seinen Eltern manipuliert? Die Situation verschärfte sich zudem weiter, als ein Freund des Paares, der anonym bleiben wollte, gegenüber der Daily Mail erklärte, dass Brooklyn und Nicola sich von den Beckhams manipuliert fühlten. "Es wäre wirklich im Sinne der Feiertage, wenn die Beckhams sich einfach zurückziehen und sie in Ruhe lassen würden", so besager Freund. Weiter führte er aus: "Nicola und Brooklyn kommentieren nicht. Sie wollen einfach nur Frieden. Es wäre für alle am besten, wenn [die Beckhams] aufhören würden, Kontakt aufzunehmen, zu kommentieren oder Informationen weiterzugeben.“ Der Freund warf den Beckhams vor, durch ihre sozialen Medien und öffentliche Äußerungen Brooklyn und Nicola emotional unter Druck zu setzen. "Das Instagram-Zeug ist nur ein Medienmanöver – es fühlt sich wie mehr Manipulation und Gaslighting an. Es treibt Brooklyn und Nicola nur weiter weg", sagte er.

