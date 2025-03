Brooklyn Beckham und Nicola Peltz: Einblicke in ihr dekadentes Jetset-Leben

Es wurde als die wohl teuerste Hochzeit des Jahres gehandelt, als sich Beckham-Spross Brooklyn und die Milliardärstochter auf dem Anwesen der Multimillionen-Villa der Peltz-Familie in Miami 2022 trauten.

In den französischen Bergen gönnte sich das Paar gleich noch etwas privaten Winterurlaub. Beckham und Peltz wurden Berichten zufolge beim Snowboarden auf der Piste gesehen.

Erst im Februar hatten sich die beiden in Designer-Klamotten London Fashion Week präsentiert. Nur wenige Tage später jetteten sie nach Frankreich, um im sündhaft teuren Partnerlook der Moncler Grenoble Fall/Winter 2025 Show beizuwohnen.

Möglich war dies nicht zuletzt dank der vermögenden Familien des Paares. Daher kommt es wenig überraschend, dass auch das Eheleben von Peltz und Beckham finanziell unbeschwert zu sein scheint. Obwohl Nicola Peltz mit ihrer Schauspielerei nicht besonders erfolgreich ist und auch Brooklyn Beckham mit seiner Koch-Show nicht so recht überzeugen kann , scheint es den beiden an Luxus nicht zu mangeln.

Mitte März prahlte Peltz dann damit, mit ihrem Mann zum "Mittagessen in Genf" gejettet zu sein. Es heißt, Brooklyn Beckham sei aus beruflichen Gründen in der Schweiz gewesen. Doch auch da standen, wie es aussieht, private Annehmlichkeiten ebenfalls auf dem Programm.

Nach den frostigen Temperaturen durfte es dann etwas mehr Sonne sein. Das Ehepaar, das in Beverly Hills eine knapp 11-Millionen-Dollar teure Villa bewohnt, zeigte sich jetzt auf Instagram bei einem gemeinsamen Ausritt am Strand. "Werde diesen Tag nie vergessenen", schrieb Nicola Peltz auf Instagram unter Fotos, auf denen sie und ihr Mann am Meer auf Pferden sitzen.