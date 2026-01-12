Brooklyn Beckham enthüllt Grund, warum er mit Anwalt gegen seine Eltern vorgeht

Brooklyn lebt mit seiner Ehefrau Nicola Peltz Beckham in den USA. Von seiner Familie in Großbritannien hat er sich distanziert. Vergangene Woche wurde berichtet, dass Brooklyn hätte seinen Eltern geraten, nur noch über Anwälte mit ihm Kontakt aufzunehmen.

Die Streitigkeiten zwischen David und Victoria Beckham und ihrem ältesten Sohn Brooklyn Beckham sollen sich derart zugespitzt haben, dass das Promi-Paar Berichten zufolge nur noch über Anwälte mit dem 26-Jährigen kommunizieren darf.

Nun schreibt die Daily Mail, Brooklyn Beckham habe angeblich den Grund dafür genannt, warum er David und Victoria Beckham einen Anwaltsbrief geschickt hat. Demnach soll der angehende Promi-Koch vermeiden wollen, dass seine Eltern ihn kontaktieren oder öffentliche Äußerungen über ihn in den sozialen Medien machen.

Brooklyn ging aus "Selbstschutz" auf Distanz

Es heißt, Brooklyn wolle jegliche Versöhnungsversuche lieber privat als in den sozialen Medien austragen.

Eine mit dem Streit vertraute Quelle sagte indes dem Mirror, die Situation sei eskaliert, nachdem seine Aufforderungen, damit aufzuhören, ignoriert worden seien.

"Das hatte zu psychischen Problemen geführt", wird die namentlich nicht genannte Quelle zitiert. "Es war Selbstschutz."

Der Insider erklärte weiter, Brooklyn glaube, sein Vater und seine Mutter würden ihn immer noch als Kind und nicht als Erwachsenen sehen.

Zuvor hatte die Daily Mail berichtet, der Promi-Spross und seine berühmten Eltern hätten im vergangenen Sommer Briefe ausgetauscht – allerdings nur über ihre Anwälte.