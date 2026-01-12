Brooklyn Beckham enthüllt Grund, warum er mit Anwalt gegen seine Eltern vorgeht
Die Streitigkeiten zwischen David und Victoria Beckham und ihrem ältesten Sohn Brooklyn Beckham sollen sich derart zugespitzt haben, dass das Promi-Paar Berichten zufolge nur noch über Anwälte mit dem 26-Jährigen kommunizieren darf.
Beckhams: Kommunikation nur noch über Anwälte
Brooklyn lebt mit seiner Ehefrau Nicola Peltz Beckham in den USA. Von seiner Familie in Großbritannien hat er sich distanziert. Vergangene Woche wurde berichtet, dass Brooklyn hätte seinen Eltern geraten, nur noch über Anwälte mit ihm Kontakt aufzunehmen.
Nun schreibt die Daily Mail, Brooklyn Beckham habe angeblich den Grund dafür genannt, warum er David und Victoria Beckham einen Anwaltsbrief geschickt hat. Demnach soll der angehende Promi-Koch vermeiden wollen, dass seine Eltern ihn kontaktieren oder öffentliche Äußerungen über ihn in den sozialen Medien machen.
Brooklyn ging aus "Selbstschutz" auf Distanz
Es heißt, Brooklyn wolle jegliche Versöhnungsversuche lieber privat als in den sozialen Medien austragen.
Eine mit dem Streit vertraute Quelle sagte indes dem Mirror, die Situation sei eskaliert, nachdem seine Aufforderungen, damit aufzuhören, ignoriert worden seien.
"Das hatte zu psychischen Problemen geführt", wird die namentlich nicht genannte Quelle zitiert. "Es war Selbstschutz."
Der Insider erklärte weiter, Brooklyn glaube, sein Vater und seine Mutter würden ihn immer noch als Kind und nicht als Erwachsenen sehen.
Zuvor hatte die Daily Mail berichtet, der Promi-Spross und seine berühmten Eltern hätten im vergangenen Sommer Briefe ausgetauscht – allerdings nur über ihre Anwälte.
Darin Brooklyn soll David und Victoria Beckham mitgeteilt haben, er wolle nicht, dass sie ihn kontaktieren oder öffentliche Äußerungen über ihn in den sozialen Medien machen. Außerdem soll der Promi-Spross fordern, dass seine Eltern nur noch über seine Anwälte mit ihm Kontakt aufnehmen.
Den Wunsch soll er geäußert haben, weil er sich durch Berichte über seine Frau Nicola Peltz beleidigt gefühlt habe, die den Eindruck erweckten, seine Eltern würden ihn "kontrollieren".
"David wurde geraten, über die Anwaltskanzlei Schillings mit ihnen zu kommunizieren", wird eine namentlich nicht genannte Quelle von der Daily Mail zitiert. "Das war die einzige Möglichkeit für sie, miteinander in Kontakt zu treten."
Bestätigt wurde dies bisher von den Sprechern der Beckhams und ihres Sohnes jedoch nicht.
