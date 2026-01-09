Bericht: Beckhams dürfen Sohn Brooklyn nur noch über Anwalt kontaktieren
Der Streit innerhalb der Familie Beckham scheint sich weiterhin zuzuspitzen. Brooklyn Beckham will angeblich keinen Kontakt mehr zu seinem Vater und seiner Mutter, David und Victoria Beckham, haben. Die Daily Mail berichtet nun sogar, dass der 26-Jährige und seine Eltern zuletzt nur noch über ihre Anwälte Kontakt gehabt hätten.
Brooklyn Beckham: Kein Kontakt zu David und Victoria
Brooklyn lebt mit seiner Ehefrau Nicola Peltz Beckham in den USA. Im vergangenen Jahr blieb er Familienveranstaltungen fern und besuchte seine Eltern und Geschwister nicht einmal über Weihnachten in Großbritannien.
Kurz vor Heiligabend kam es zum bösen Showdown: Am 20. Dezember berichtete People, Brooklyn Beckham hätte seine Eltern auf Instagram entfolgt.
Auch ihm folgt inzwischen keiner der restlichen Beckhams mehr.
Seinen Freunden soll Brooklyn erzählt haben, dass sein Verhältnis zu seinen Eltern inzwischen gänzlich "beendet" sei.
Mehr dazu:
Jetzt berichtet die Daily Mail, Brooklyn und seine Eltern hätten im vergangenen Sommer Briefe ausgetauscht – allerdings nur über ihre Anwälte. Brooklyn soll David und Victoria Beckham mitgeteilt haben, er wolle nicht, dass seine Eltern ihn kontaktieren oder öffentliche Äußerungen über ihn in den sozialen Medien machen. Außerdem soll der Promi-Spross fordern, dass seine Eltern nur noch über seine Anwälte mit ihm Kontakt aufnehmen.
Er soll die Anfrage gestellt haben, nachdem er sich durch Berichte über seine Frau Nicola Peltz beleidigt gefühlt habe, die den Eindruck erweckten, seine Eltern würden ihn "kontrollieren".
"David wurde geraten, über die Anwaltskanzlei Schillings mit ihnen zu kommunizieren", wird eine namentlich nicht genannte Quelle von der Daily Mail zitiert. "Das war die einzige Möglichkeit für sie, miteinander in Kontakt zu treten."
Bestätigt wurde dies bisher von den Sprechern der Beckhams und ihres Sohnes jedoch nicht.
Kommentare