Bericht: Beckhams dürfen Sohn Brooklyn nur noch über Anwalt kontaktieren

Der Streit innerhalb der Familie Beckham scheint sich weiterhin zuzuspitzen. Brooklyn Beckham will angeblich keinen Kontakt mehr zu seinem Vater und seiner Mutter, David und Victoria Beckham, haben. Die Daily Mail berichtet nun sogar, dass der 26-Jährige und seine Eltern zuletzt nur noch über ihre Anwälte Kontakt gehabt hätten. Brooklyn Beckham: Kein Kontakt zu David und Victoria Brooklyn lebt mit seiner Ehefrau Nicola Peltz Beckham in den USA. Im vergangenen Jahr blieb er Familienveranstaltungen fern und besuchte seine Eltern und Geschwister nicht einmal über Weihnachten in Großbritannien.

Kurz vor Heiligabend kam es zum bösen Showdown: Am 20. Dezember berichtete People, Brooklyn Beckham hätte seine Eltern auf Instagram entfolgt. Auch ihm folgt inzwischen keiner der restlichen Beckhams mehr. Seinen Freunden soll Brooklyn erzählt haben, dass sein Verhältnis zu seinen Eltern inzwischen gänzlich "beendet" sei.