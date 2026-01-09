Prinzessin Kate verliert Nerven bei Interview - William musste einschreiten
Am 9. Jänner 2026 feiert Prinzessin Kate ihren 44. Geburtstag. Das Times-Magazin widmet der künftigen Königin aus diesem Anlass ein Portrait und stellt fest, dass die Prinzessin von Wales nach ihrer Krebsbehandlung beliebter denn je ist - was nicht zuletzt an ihrer nahbaren Art und Menschlichkeit liegt.
Das Magazin sammelte Stimmen aus dem Umfeld der dreifachen Mutter und sprach unter anderem mit Schauspielerin und Podcasterin Giovanna Fletcher, die Kate im Jänner 2020 für ein Gespräch in ihren Podcast "Happy Mum, Happy Baby" zu Gast hatte. Fletcher erinnerte sich an das Treffen und zeichnete dabei ein Bild von Catherine, das die Öffentlichkeit selten zu sehen bekommt.
Die Podcasterin verriet, was sie an der zukünftigen Königin überraschte – und schilderte einen Vorfall, bei dem Prinz William seiner Frau beistehen musste.
William musste Kate vor Interview beruhigen
"Was mich überrascht hat, war, wie nervös wir beide zu Beginn des Gesprächs waren", erzählte Fletcher gegenüber The Times. "Wenn man mit Kate spricht, merkt man sofort, was sie für das Land bedeutet, welchen Einfluss sie auf das zukünftige Leben haben wird – und welchen Einfluss sie mit ihrem frühen Engagement bereits ausüben kann."
"Ich glaube, deshalb war ich nervös", so Fletcher. Doch auch Catherine sei angesichts des Interviews aufgeregt gewesen. "Sie war nervös, weil sie wusste, dass sie gleich auf eine Weise sprechen würde, wie sie es noch nie zuvor getan hatte."
Schließlich habe sogar Prinz William einschreiten müssen, um seine Ehefrau zu unterstützen. Laut Fletcher habe der Thronfolger Kates Besorgnis bemerkt. Er kam auf sie zu, um ihr einen beruhigenden Ratschlag zu geben.
William habe den Raum betreten und zu seiner Frau gesagt: "Rede einfach."
Da es sich nicht um eine Live-Sendung handelte, meinte William, man könne später immer noch Passagen herausschneiden. Kate habe Williams Rat befolgt und aus dem geplanten 45-Minuten-Termin wurde ein Gespräch, das am Ende 90 Minuten dauerte.
Kate wird Königin sein, "die wirklich zuhört"
Fletcher bemerkte, dass die Mutter von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, einen sehr herzlichen Eindruck mache. Die Podcasterin ist sich sicher, dass Catherine eine Königin sein werde, "die wirklich zuhört" und stets über das aktuelle Geschehen informiert ist. Kate und William würden ihre Führungsrollen mit offenen Augen übernehmen, und ihr Bewusstsein sei eine willkommene Veränderung.
Intime Einblicke ins Muttersein
Die damals 38-Jährige Kate hatte im "Happy Mum, Happy Baby"-Podcast ungewohnt intime Einblicke in ihr Leben als Mutter gegeben und unter anderem verraten, dass ihre "fantastische Oma" ihr Vorbild bei der Erziehung ihrer eigenen Kinder sei. Die Zeit mit ihrer Großmutter steche immer noch heraus, sagte die Prinzessin. Ihre Oma habe viel Zeit mit ihr verbracht und mit ihr und den beiden jüngeren Geschwistern gespielt, gebastelt, gemalt, gegärtnert und gekocht.
Kate verriet auch, wie es ihr 2013 ging, als sie sich nur einen Tag nach der Entbindung ihres ersten Kindes mit dem kleinen George im Arm der Öffentlichkeit präsentieren musste. Die Situation sei "leicht furchterregend" gewesen, so Kate damals.
