Prinzessin Kate verliert Nerven bei Interview - William musste einschreiten

Am 9. Jänner 2026 feiert Prinzessin Kate ihren 44. Geburtstag. Das Times-Magazin widmet der künftigen Königin aus diesem Anlass ein Portrait und stellt fest, dass die Prinzessin von Wales nach ihrer Krebsbehandlung beliebter denn je ist - was nicht zuletzt an ihrer nahbaren Art und Menschlichkeit liegt.

Das Magazin sammelte Stimmen aus dem Umfeld der dreifachen Mutter und sprach unter anderem mit Schauspielerin und Podcasterin Giovanna Fletcher, die Kate im Jänner 2020 für ein Gespräch in ihren Podcast "Happy Mum, Happy Baby" zu Gast hatte. Fletcher erinnerte sich an das Treffen und zeichnete dabei ein Bild von Catherine, das die Öffentlichkeit selten zu sehen bekommt.