Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ausgerechnet eine als Bürgerliche geborene Royal ist das beliebteste Mitglied der britischen Königsfamilie. Prinzessin Kate, die am Freitag (9. Januar) ihren 44. Geburtstag feiert, überholte ihren Mann, Prinz William (43), im Ranking der populärsten Royals des Meinungsforschungsinstituts YouGov: Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Menschen in Großbritannien haben demnach ein positives Bild der als Catherine Middleton geborenen Princess of Wales. Kate beliebter als William und Charles Thronfolger William liegt auf der Rangliste, die auf Grundlage von Millionen im Netz erhobener Daten erstellt wird, mit 62 Prozent inzwischen deutlich hinter seiner Ehefrau. Auf ihn folgt Prinzessin Anne (75) mit 59 Prozent, König Charles (77) sieht dagegen nur knapp mehr als die Hälfte der Menschen (54 Prozent) in einem positiven Licht. Schlusslicht unter den bekannteren Royals ist dessen in Verruf geratener Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (65) mit gerade einmal 13 Prozent.

Kate zollt "Mutter Natur" in Geburtstagsvideo Tribut Kates Beliebtheit liegt nicht zuletzt an ihrem bürgerlichen Background und ihrer Nahbarkeit. Und auch 44. Geburtstag feiert Catherine nicht etwa mit einem neuen royalen Porträt - wie es im Königshaus eigentlich üblich ist, sondern mit der Veröffentlichung der letzten Folge ihrer Videoserie "Mutter Natur" zum Thema Winter, in der sie persönlich über ihren Kampf gegen den Krebs spricht. "Die Reihe 'Mutter Natur' war eine zutiefst persönliche und kreative Auseinandersetzung damit, wie mir die Natur bei meiner Heilung geholfen hat", schreibt Kate, die sich wie ihr Mann William für den Klimaschutz einsetzt, in ihrem persönlichen Posting auf Instagram. "Sie erzählt aber auch von der Kraft der Natur und der Kreativität im kollektiven Heilungsprozess. Wir können so viel von Mutter Natur lernen, wenn wir eine glücklichere und gesündere Welt gestalten wollen." Im Video selbst sieht man Catherine nachdänklich während eines Spaziergangs durch die Natur.

"Selbst in der kältesten, dunkelsten Jahreszeit schenkt uns der Winter Stille, Geduld und besinnliche Betrachtung", sagt Kate aus dem Off. "Wo der Bach gerade so weit langsamer fließt, dass wir unser Spiegelbild sehen können. Um die tiefsten Schichten unseres Selbst zu entdecken." "Neben dem leisen Pulsieren jedes Lebewesens sinniere ich darüber nach, wie unendlich dankbar ich bin. Denn die Flüsse in uns fließen leicht, Ängste werden fortgespült, reinigen und läutern", lautet Kates emotionale Botschaft. "Finde Frieden mit unseren Tränen und entdecke, was es heißt, zu leben. Eins zu werden mit der Natur. Eine stille Lehrmeisterin und eine sanfte Stimme, die uns leitet. In Erinnerung. Hilft uns zu heilen."

Kate, nicht Camilla, nimmt zur Rechten der Staatsgäste Platz Kates Beliebtheit scheint sich auch in einer - gemessen an ihrem Rang - überproportionalen Rolle im Königshaus widerzuspiegeln: Beim Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump im September ist es nicht Königin Camilla, sondern Kate, die zur Rechten des hohen Besuchs Platz nimmt. Genauso ist es, als im Dezember der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Windsor kommt. Doch woran liegt es, dass Kate so erfolgreich ist? Sportlich und modebewusst macht sie ohne Zweifel eine gute Figur. Doch das ist längst nicht der einzige Grund, meint Craig Prescott, Verfassungsexperte und Royal-Kenner von der Londoner Universität Royal Holloway. Ihm zufolge ist es unter anderem gerade die bürgerliche Herkunft, die Kates Geheimnis ausmacht.