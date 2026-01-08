Eugenie und Beatrice droht nach Charles' Schritt Erbschaftsverlust von 35 Millionen

Nach Berichten, wonach Andrew Mountbatten-Windsor möglicherweise bis Ostern aus der Royal Lodge ausziehen muss, gibt ein Immobilienexperte Auskunft darüber, was dieser Schritt für seine Töchter, die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice, bedeuten könnte.

Beatrice und Eugenie: Anspruch auf Royal Lodge vollständig ausgeschlossen

Die Geschwister bleiben nach dem Titel-Verlust ihres Vaters Prinzessinnen. Auch die Thronfolge bleibt für Beatrice und Eugenie unverändert. Ein Anrecht auf die Royal Lodge haben sie aber nicht.

Andrew hatte einen 75-jährigen Pachtvertrag für das 30-Zimmer-Anwesen abgeschlossen. Es wurde aber bereits vor Monaten berichtet, dass Eugenie und Beatrice diesen möglicherweise nicht ohne Weiteres vererbt bekommen - auch wenn es der Vergangenheit immer wieder hieß, der ehemalige Herzog von York würde die Hoffnung hegen, dass die Residenz in Familienbesitz bleibt.