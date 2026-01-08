Eugenie und Beatrice droht nach Charles' Schritt Erbschaftsverlust von 35 Millionen
Nach Berichten, wonach Andrew Mountbatten-Windsor möglicherweise bis Ostern aus der Royal Lodge ausziehen muss, gibt ein Immobilienexperte Auskunft darüber, was dieser Schritt für seine Töchter, die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice, bedeuten könnte.
Beatrice und Eugenie: Anspruch auf Royal Lodge vollständig ausgeschlossen
Die Geschwister bleiben nach dem Titel-Verlust ihres Vaters Prinzessinnen. Auch die Thronfolge bleibt für Beatrice und Eugenie unverändert. Ein Anrecht auf die Royal Lodge haben sie aber nicht.
Andrew hatte einen 75-jährigen Pachtvertrag für das 30-Zimmer-Anwesen abgeschlossen. Es wurde aber bereits vor Monaten berichtet, dass Eugenie und Beatrice diesen möglicherweise nicht ohne Weiteres vererbt bekommen - auch wenn es der Vergangenheit immer wieder hieß, der ehemalige Herzog von York würde die Hoffnung hegen, dass die Residenz in Familienbesitz bleibt.
Noch gilt die Royal Lodge mit ihrem Wert von geschätzten 30 Millionen Pfund (fast 35 Millionen Euro) als Andrews und Sarah Fergusons offizieller Wohnsitz. Doch das soll sich in den kommenden Monaten ändern.
Während sich das Ex-Paar auf den Umzug in alternative Unterkünfte vorbereitet, erklärt Immobilienexperte Elliot Castle von We Buy Any Home, dass für Beatrice und Eugenie inzwischen jegliche Möglichkeit einer Erbschaft nun vollständig ausgeschlossen sei.
Nur bestehender Mietvertrag hätte Erbschaft ermöglicht
"Das wäre nur möglich gewesen, solange der Mietvertrag bestand", wird der Experte von Mirror zitiert. "Sobald dieser Mietvertrag gekündigt oder aufgehoben wird, gibt es nichts mehr zu übertragen."
"Aus immobilienrechtlicher Sicht ist damit alles erledigt", fährt Castle fort. "Royal Lodge wird vollständig an den Crown Estate zurückgehen, ohne dass Andrew oder seine Töchter noch Ansprüche darauf hätten."
König Charles' III. Entscheidung, Andrew aus Royal Lodge zu verweisen, folgte auf anhaltende Untersuchungen seiner früheren Verbindung zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.
Obwohl den beiden Töchtern des Königsbruders und Sarah Ferguson nach ihrer Geburt in den Jahren 1988 und 1990 der Titel "Prinzessin" verliehen wurde, sind die beiden keine arbeitenden Vollzeit-Royals.
Kommentare