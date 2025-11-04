Ex-Prinz Andrew verliert schon wieder einen Titel

Die britische Monarchie setzt ein (weiteres) klares Zeichen: Ex-Prinz Andrew soll nun auch seinen letzten militärischen Ehrentitel verlieren.

Verteidigungsminister John Healey bestätigte gegenüber der BBC, dass Andrew künftig nicht mehr als Vizeadmiral bezeichnet werden darf. „Vom König geleitet, arbeiten wir daran, ihm auch den letzten verbliebenen Titel eines Vizeadmirals zu entziehen“, so Healey.

Zudem wird auch über die Abgabe seiner Militärmedaillen beraten.