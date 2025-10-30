Buckingham Palace: Prinz Andrew soll Prinzentitel verlieren

Der wegen seiner früheren Verbindungen zu dem US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unter Druck geratene britische Prinz Andrew verliert seine royalen Titel. König Charles III. habe ein "formelles Verfahren" zur Aberkennung seiner "Titel und Ehren" eingeleitet, erklärte der Buckingham Palast am Donnerstag. Der Bruder des Königs werde künftig den Namen Andrew Mountbatten Windsor tragen. Andrew wird der Mitteilung zufolge außerdem das Wohnrecht in der Royal Lodge entzogen.

Sein bisheriger Landsitz liegt nahe Schloss Windsor. Dies sei ihm bereits mitgeteilt worden, hieß es seitens des Königspalasts. Andrew werde "in eine andere Privatunterkunft umziehen".