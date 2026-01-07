Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Es war eine der großen unerwarteten Trennungen des vergangenen Jahres: Die Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman und Country-Musiker Keith Urban entschieden sich 2025 nach 19 Jahren Ehe dazu, ihre Beziehung zu beenden. Das berichteten Ende September Nachrichtenportale aus Los Angeles und beriefen sich auf inoffizielle Quellen.

Bericht: Scheidung von Kidman und Urban offiziell vollzogen Nun heißt es laut Daily Mail, das ehemalige Traumpaar habe seine Scheidung am Dienstag, dem 6. Jänner, offiziell vollzogen - nur drei Monate nachdem Kidman die Auflösung der Ehe beantragt hatte. Die Einigung sei bereits vor Einreichung des Scheidungsantrags vollständig ausgearbeitet worden und soll die Aufteilung des gesamten Vermögens des Ex-Paares - von Möbeln und Haushaltsgeräten über Fahrzeuge, Bankkonten und Anlagen bis hin zu persönlichen Gegenständen - regeln. Das gemeinsame Vermögen des einstigen Glamour-Paares wird auf insgesamt rund 500 Millionen Dollar geschätzt.

Im Rahmen der amtlichen Trennung sollen Urban und Kidman auch entschieden haben, wie ihr Immobilienimperium, dessen Wert auf beachtliche 282 Millionen Dollar geschätzt wird, aufgeteilt werden soll. Was passiert mit Urbans und Kidmans Mega-Vermögen? Gerichtsdokumente, die der Daily Mail vorliegen, würden zeigen, die Scheidungs-Einigung würde sicherstellen, dass die Immobilien, die Urban und Kidman rund um den Globus verteilt besitzen, und ihre anderweitigen Besitztümer zur beiderseitigen Zufriedenheit aufgegliedert werden. Demnach würden beide Parteien jeweils das behalten, was sich bereits im Besitz des jeweiligen Promis befinde. Aus den Gerichtsdokumenten gehe ferner hervor, dass der Musiker und die Oscar-Preisträgerin auf jeglichen Kindes- und Ehegattenunterhalt verzichten. Beide würden jeweils für ihre eigenen Anwaltskosten aufkommen.

Die vielen Luxus-Immobilien von Kidman und Urban Zum Immobilienportfolio des Ex-Paares gehören neben einem 6,5-Millionen-Dollar-Anwesen in Australien, einem Haus in Beverly Hills, einer Villa in Nashville sowie einer Wohnung in Manhattan gleich sechs Apartments im luxuriösen Landmark Latitude-Komplex in Milsons Point mit Blick auf den Hafen von Sydney.