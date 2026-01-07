Scheidung ist durch: So teilen Kidman und Urban 500 Millionen Dollar Vermögen auf
- Nicole Kidman und Keith Urban haben nach 19 Jahren Ehe ihre Scheidung offiziell vollzogen und die Aufteilung ihres 282-Millionen-Dollar-Immobilienvermögens geregelt.
- Beide Parteien behalten jeweils die Immobilien und Besitztümer, die sich bereits in ihrem Besitz befinden, und verzichten auf Kindes- und Ehegattenunterhalt.
- Zum Immobilienportfolio zählen Anwesen in Australien, Beverly Hills, Nashville, Manhattan sowie sechs Apartments im Landmark Latitude-Komplex in Sydney.
Es war eine der großen unerwarteten Trennungen des vergangenen Jahres: Die Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman und Country-Musiker Keith Urban entschieden sich 2025 nach 19 Jahren Ehe dazu, ihre Beziehung zu beenden. Das berichteten Ende September Nachrichtenportale aus Los Angeles und beriefen sich auf inoffizielle Quellen.
Bericht: Scheidung von Kidman und Urban offiziell vollzogen
Nun heißt es laut Daily Mail, das ehemalige Traumpaar habe seine Scheidung am Dienstag, dem 6. Jänner, offiziell vollzogen - nur drei Monate nachdem Kidman die Auflösung der Ehe beantragt hatte.
Die Einigung sei bereits vor Einreichung des Scheidungsantrags vollständig ausgearbeitet worden und soll die Aufteilung des gesamten Vermögens des Ex-Paares - von Möbeln und Haushaltsgeräten über Fahrzeuge, Bankkonten und Anlagen bis hin zu persönlichen Gegenständen - regeln.
Das gemeinsame Vermögen des einstigen Glamour-Paares wird auf insgesamt rund 500 Millionen Dollar geschätzt.
Im Rahmen der amtlichen Trennung sollen Urban und Kidman auch entschieden haben, wie ihr Immobilienimperium, dessen Wert auf beachtliche 282 Millionen Dollar geschätzt wird, aufgeteilt werden soll.
Was passiert mit Urbans und Kidmans Mega-Vermögen?
Gerichtsdokumente, die der Daily Mail vorliegen, würden zeigen, die Scheidungs-Einigung würde sicherstellen, dass die Immobilien, die Urban und Kidman rund um den Globus verteilt besitzen, und ihre anderweitigen Besitztümer zur beiderseitigen Zufriedenheit aufgegliedert werden. Demnach würden beide Parteien jeweils das behalten, was sich bereits im Besitz des jeweiligen Promis befinde.
Aus den Gerichtsdokumenten gehe ferner hervor, dass der Musiker und die Oscar-Preisträgerin auf jeglichen Kindes- und Ehegattenunterhalt verzichten. Beide würden jeweils für ihre eigenen Anwaltskosten aufkommen.
Die vielen Luxus-Immobilien von Kidman und Urban
Zum Immobilienportfolio des Ex-Paares gehören neben einem 6,5-Millionen-Dollar-Anwesen in Australien, einem Haus in Beverly Hills, einer Villa in Nashville sowie einer Wohnung in Manhattan gleich sechs Apartments im luxuriösen Landmark Latitude-Komplex in Milsons Point mit Blick auf den Hafen von Sydney.
Angenommen wird, dass ein Großteil der Immobilien nach der Hochzeit der Schauspielerin und des Sängers erworben wurde. Wer wie viel in die jeweiligen Häuser und Apartments investiert hat, ist nicht bekannt. Berichtet wurde lediglich, dass Kidman die sechste Wohnung im Landmark Latitude-Komplex alleine gekauft haben soll. Es heißt, dass sie 7,7 Millionen Dollar für das Dreizimmer-Apartment ausgegeben habe.
Kidman, die sich mit Urban zwei gemeinsame Töchter teilt, hatte in ihrem Scheidungsantrag, der am 30. September 2025 eingereicht worden sein soll, unüberbrückbare Differenzen als Trennungsgrund angegeben.
Berichten zufolge soll die Trennung aber bereits im Sommer erfolgt sein. Urban sei laut dem Promiportal TMZ.com aus dem gemeinsamen Heim in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee in sein eigenes Zuhause in der Country-Metropole umgezogen - während berichtet wurde, dass Kidman zunächst gegen die Trennung gewesen sein und versucht haben soll, um ihre Ehe zu kämpfen.
