Reiche Schmutzfinken: Stars mit den dreckigsten Häusern

Sie können sich private Assistenten, zahlreiche Angestellte und Reinungskräfte leisten - dennoch heißt es über diese wohlbetuchten Promis, dass sie auf Sauberkeit nicht gerade Wert legen. Die Schmutzfinke unter den Stars Angelina Jolie und Brad Pitt Hausangestellten zufolge ließ die Hygiene bei dem ehemaligen Promi-Paar zu wünschen übrig. Überall, wo die beiden Stars einst gemeinsam mit ihren Kindern wohnten, ließen diese Pizzaschachteln und vergammeltes Essen herumliegen. Überhaupt sollen das Ex-Paar und seine sechs Kinder das Aufräumen zur Gänze dem Putzpersonal überlassen haben. Vor allem bei Brad Pitt herrscht angeblich Messie-Alarm: Der Hollywoodstar ist ein großer Fan von Architektur-Magazinen und soll seine Heftchen im ganzen Haus stapelweise horten. Dem nicht genug. Auch die Körperhygiene des Superstars soll zuweilen zu wünschen übrig lassen.

Kristen Stewart Nicht nur in Sachen Styling steht Kristen Stewart auf den sogenannten Grunge-Look. Auch daheim soll's bei dem ehemaligen "Twilight"-Star recht unordentlich zugehen. Eine ehemalige Angestellte beschwerte sich einmal darüber, dass Stewart in ihrem Anwesen in Los Angeles nicht nur Kette rauchte, sondern auch nichts wegräumte und obendrein ihre Zigarettenstummel überall herumliegen ließ - sogar in der Dusche. Dass Stewart zu ihrem 30. Geburtstag mit dem Rauchen aufgehört hat, dürfte ihr Personal also freuen.

Heidi Klum Heidi Klum hingegen könnte man als "Mode-Messie" bezeichnen. Die vierfache Mutter hat eine ausgesprochene Sammelwut und hält nach eigenen Angaben nicht viel vom Kleiderschrank-Ausmisten. Sie hat viele Handtaschen, Kleidungsstücke und Schuhe, die sie im Laufe ihrer langjährigen Karriere getragen hat, aufgehoben. Dazu Klum in einem Interview: "Sie wissen, was ich bin - ich bin ein Messie. Ich hamstere und hamstere und hamstere." Megan Fox Megan Fox ist angeblich ein richtiger Messie. Obendrein besitzt sie Haustiere, wie Eichhörnchen und ein Schwein, die sie bei sich daheim frei herumlaufen lässt. Fox soll noch dazu die eigenwillige Angewohnheit haben, am WC nicht immer zu spülen. In einem Interview gab die Schauspielerin selbst einmal zu, dass sie ihre Kleidung in der Regel achtlos auf den Boden werfe, nachdem sie diese ausgezogen hat.

Jessica Simpson Jessica Simpson hat ebenfalls einen grauslichen Tick: Sie lässt ihre Haar-Extensions und falschen Wimpern überall im Haus herumliegen, was schon manche angestellte Person zur Weißglut gebracht hat. Außerdem soll der Kleiderkasten des steinreichen Reality-Stars schon längst überquellen. Von Ausmisten und Ordnung im Schrank hält Jessica Simpson allerdings nicht viel. Britney Spears Auch nicht gerade g'schmackig: Ex-Nannys behaupten, Britney Spears würde Teller mit Essen überall in ihrem Haus stehen lassen, im Bett essen und auch im Schlafzimmer Reste von ihren Mahlzeiten horten. Zusätzlich soll die ehemalige Pop-Prinzessin den Tick haben, ihre Kleider verstreut auf dem Boden herumliegen zu lassen. Wer Spears hinterherräumen muss, hat also offenbar alle Hände voll zu tun.

Robert Pattinson Robert Pattinson verweigert nicht nur übertriebene Körperhygiene, auch ein ordentlicher Haushalt war für den ehemaligen "Twilight"-Star offenbar einst ein Fremdwort. In einem Interview gab Pattinson zu, dass sein Apartment früheres ziemlich dreckig gewesen sei. Da er seine Wohnung nur zum Schlafen benutze, halte er es auch nicht für wichtig, sie sauber zu halten.

