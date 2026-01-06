Reiche Schmutzfinken: Stars mit den dreckigsten Häusern
Sie können sich private Assistenten, zahlreiche Angestellte und Reinungskräfte leisten - dennoch heißt es über diese wohlbetuchten Promis, dass sie auf Sauberkeit nicht gerade Wert legen.
Die Schmutzfinke unter den Stars
Angelina Jolie und Brad Pitt Hausangestellten zufolge ließ die Hygiene bei dem ehemaligen Promi-Paar zu wünschen übrig. Überall, wo die beiden Stars einst gemeinsam mit ihren Kindern wohnten, ließen diese Pizzaschachteln und vergammeltes Essen herumliegen. Überhaupt sollen das Ex-Paar und seine sechs Kinder das Aufräumen zur Gänze dem Putzpersonal überlassen haben.
Vor allem bei Brad Pitt herrscht angeblich Messie-Alarm: Der Hollywoodstar ist ein großer Fan von Architektur-Magazinen und soll seine Heftchen im ganzen Haus stapelweise horten. Dem nicht genug. Auch die Körperhygiene des Superstars soll zuweilen zu wünschen übrig lassen.
- Kristen Stewart
Nicht nur in Sachen Styling steht Kristen Stewart auf den sogenannten Grunge-Look. Auch daheim soll's bei dem ehemaligen "Twilight"-Star recht unordentlich zugehen. Eine ehemalige Angestellte beschwerte sich einmal darüber, dass Stewart in ihrem Anwesen in Los Angeles nicht nur Kette rauchte, sondern auch nichts wegräumte und obendrein ihre Zigarettenstummel überall herumliegen ließ - sogar in der Dusche. Dass Stewart zu ihrem 30. Geburtstag mit dem Rauchen aufgehört hat, dürfte ihr Personal also freuen.
- Heidi Klum
Heidi Klum hingegen könnte man als "Mode-Messie" bezeichnen. Die vierfache Mutter hat eine ausgesprochene Sammelwut und hält nach eigenen Angaben nicht viel vom Kleiderschrank-Ausmisten. Sie hat viele Handtaschen, Kleidungsstücke und Schuhe, die sie im Laufe ihrer langjährigen Karriere getragen hat, aufgehoben. Dazu Klum in einem Interview: "Sie wissen, was ich bin - ich bin ein Messie. Ich hamstere und hamstere und hamstere."
- Megan Fox
Megan Fox ist angeblich ein richtiger Messie. Obendrein besitzt sie Haustiere, wie Eichhörnchen und ein Schwein, die sie bei sich daheim frei herumlaufen lässt. Fox soll noch dazu die eigenwillige Angewohnheit haben, am WC nicht immer zu spülen. In einem Interview gab die Schauspielerin selbst einmal zu, dass sie ihre Kleidung in der Regel achtlos auf den Boden werfe, nachdem sie diese ausgezogen hat.
- Jessica Simpson
Jessica Simpson hat ebenfalls einen grauslichen Tick: Sie lässt ihre Haar-Extensions und falschen Wimpern überall im Haus herumliegen, was schon manche angestellte Person zur Weißglut gebracht hat. Außerdem soll der Kleiderkasten des steinreichen Reality-Stars schon längst überquellen. Von Ausmisten und Ordnung im Schrank hält Jessica Simpson allerdings nicht viel.
- Britney Spears
Auch nicht gerade g'schmackig: Ex-Nannys behaupten, Britney Spears würde Teller mit Essen überall in ihrem Haus stehen lassen, im Bett essen und auch im Schlafzimmer Reste von ihren Mahlzeiten horten. Zusätzlich soll die ehemalige Pop-Prinzessin den Tick haben, ihre Kleider verstreut auf dem Boden herumliegen zu lassen. Wer Spears hinterherräumen muss, hat also offenbar alle Hände voll zu tun.
- Robert Pattinson
Robert Pattinson verweigert nicht nur übertriebene Körperhygiene, auch ein ordentlicher Haushalt war für den ehemaligen "Twilight"-Star offenbar einst ein Fremdwort. In einem Interview gab Pattinson zu, dass sein Apartment früheres ziemlich dreckig gewesen sei. Da er seine Wohnung nur zum Schlafen benutze, halte er es auch nicht für wichtig, sie sauber zu halten.
- Lindsay Lohan
Sie weiß sich wenigstens zu helfen: In Lindsay Lohans begehbarem Kleiderschrank türmten sich einst Designer-Outfits, ausrangierte Klamotten, ungeöffnete Einkäufe und jede Menge Schuhkartons. Schließlich musste professionelle Hilfe her. Die einstige Skandalnudel soll vor einigen Jahren sogar eine eigene Assistentin eingestellt haben, die sich darum kümmert, Ordnung in ihr Kleider-Chaos zu bringen.
- Miley Cyrus
Tierliebhaberin Miley Cyrus hatte in ihrem Leben bereits mehrere Hunde, Katzen sowie ein Schwein. Stubenrein sind die Viecherl des Popstars allerdings nicht – weswegen sie ihre Notdurft auch nicht selten in Cyrus' Heim verrichten. Anstatt ihre Tiere zu erziehen, soll die Sängerin ihren Ärger über die "Häufchen" obendrein an ihren Putzdamen auslassen. Auch sonst soll es im Haushalt des ehemaligen Disney-Stars so unordentlich zugehen, dass Mileys Ex-Freund Patrick Schwarzenegger sich sogar geweigert haben soll, Zeit in ihrem Chaos-Haus zu verbringen.
