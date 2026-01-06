Freund kritisiert Meghans und Harrys "geheimnisvollen Plan" für Archie und Lilibet

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben stets dafür gekämpft, die Privatsphäre ihrer beiden Kinder zu schützen. Einem neuen Bericht zufolge soll es nun jedoch einen Plan für Archie und Lilibet geben, der einen Kurswechsel deutlich macht. Wie Sussexes ihre Kinder ans Rampenlicht gewöhnen Noch wachsen Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) weitgehend fernab der Öffentlichkeit auf. Nach Harrys und Meghans Umzug aus Großbritannien genießen die beiden eine unbeschwerte Kindheit in den USA. Die Sussexes legen Wert darauf, die Privatsphäre ihrer Sprösslinge zu wahren. Selbst wenn Fotos der Kinder veröffentlicht werden, wählen Meghan und Harry vorzugsweise Aufnahmen, auf denen die Gesichter ihres Sohnes und ihrer Tochter nicht zu sehen sind. Doch das könnte sich in Zukunft ändern.

So veröffentlichten Meghan und Harry im Dezember ein Weihnachtsfotos, auf dem man zum Teil einen Blick auf Archies Gesicht erhaschen konnte. Die britische Körpersprache- und Kommunikations-Expertin Judi James erklärte, dass das Foto Teil eines cleveren Plans von Harry und Meghan sein könnte, um die Kontrolle über das Medieninteresse an ihren Kindern behalten.

"Die Kinder stehen im Mittelpunkt des idealisierten Weihnachtsfotos", kommentierte James das Familienporträt laut Mirror. "Die Pose zeigt, wie die Eltern sie liebevoll umsorgen, sie aber gleichzeitig optisch in ihrer märchenhaften Welt 'einschließen'. Die Einblicke hier wirken jedoch etwas offener, insbesondere Archie ist etwas präsenter als sonst."

Archie und Lilibet derart öffentlich zu inszenieren könnte laut der Expertin zudem "der Beginn einer allmählichen Kehrtwende [sein], um die Öffentlichkeit an mehr Einblicke in das Leben der Kinder zu gewöhnen, ohne dabei jedoch einen Hype auszulösen." James zufolge müsse ein solcher Prozess sorgfältig überlegt und gesteuert werden. Ein zu sprunghafter Schritt ins Rampenlicht könnte für Archie und Lilibet sonst dazu führen, vom Medieninteresse überwältigt zu werden. Neue Medienstrategie in Bezug auf Archie und Lilibet "Indem Harry und Meghan sie von hinten filmen und ständig öffentlich auf ihre offensichtlich geliebten Kinder Bezug nehmen, haben sie eine sogenannte 'Thirst Trap' [zu Deutsch: "Durstfalle" - ein Social-Media-Trend, um Aufmerksamkeit zu generieren] für royale und prominente Fans geschaffen", so die Kommunikations-Expertin, der auffällt, dass die Sussexes mit dieser subtilen Strategie von ihrem bisherigen Kurs abweichen. Die neue PR-Taktik berge jedoch auch Gefahren: "Die kurzen Einblicke haben eher Interesse und Spekulationen angeheizt, als die Art von Anonymität zu gewährleisten, die möglicherweise eingetreten wäre, wenn die ganze Familie ins Ausland gezogen wäre und dort ein unauffälliges Leben geführt hätte", kommentiert James die Entwicklung.