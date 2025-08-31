Ganz der Papa: Prinz Harry hat mit diesem einen Wort auf Archie und Lilibet abgefärbt

"Unterhaltsam" und "herzerwärmend" sind die neuen Folgen laut Netflix. Die Frau von Prinz Harry kocht und bastelt wieder gemeinsam mit prominenten Gästen - darunter etwa US-Model Chrissy Teigen und Modedesigner Tan France .

Mit Liebesgrüßen aus Kalifornien und einer zweiten Staffel ihrer Lifestyleserie meldete sich Herzogin Meghan diese Woche zurück. "Ich liebe die Idee, einfach Zeit miteinander zu verbringen und neue Wege zu finden, den Leuten zu zeigen, dass man sie mag", sagt die 44-Jährige im Trailer zur zweiten Staffel ihrer Lifestylesendung "With Love, Meghan", die seit Dienstag (26. August) bei Netflix zu sehen ist.

Dem US-People-Magazin zufolge verrät Meghan in ihrer Show auch, dass ihr Nachwuchs zum Teil mit britischem Akzent spricht.

Meghan wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren. Im Mai 2018 heiratete sie Großbritanniens Prinz Harry auf Schloss Windsor. Zwei Jahre später sagte sich das Paar von der britischen Königsfamilie los. Mit den beiden Kindern, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (3), leben sie im US-Bundesstaat Kalifornien.

Archie und Lilibet und das Zebra

Das Wort "Zebra" würden die Kinder laut People-Bericht eher britisch aussprechen, also etwa "Sebbra" - und nicht amerikanisch ("Sibra"). Die Anekdote habe Meghan demnach schon im März in der Show von Schauspielerin Drew Barrymore erzählt. Auf eine Frage, was die Kinder von ihrem Vater haben, entgegnete Meghan: "Oh, einige der Wörter, die sie immer noch mit britischem Akzent aussprechen." Archie und Lilibet hätten aber "einen sehr amerikanischen Akzent, aber sie sagen einige Wörter genau wie er, und ich finde das bezaubernd", hatte Meghan enthüllt. "Zebra" sei ein gutes Beispiel.