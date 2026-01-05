Verwahrlost und bald obdachlos: Mickey Rourke bettelt Fans um Spenden an

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Es ist kein entspannter Start ins neue Jahr für Hollywoodstar Mickey Rourke. Wie US-Medien am 31. Dezember 2025 berichteten, droht dem Schauspieler eine Zwangsräumung aus seinem Haus in Los Angeles, weil er angeblich 60.000 Dollar Mietschulden hat. Mickey Rourke vor Rauswurf aus Mietshaus Demnach soll dem 73-jährigen am 18. Dezember eine dreitägige Kündigungsfrist zugestellt worden sein. Wie aus Gerichtsakten hervorgeht, die Anfang dieser Woche beim Superior Court des Los Angeles County eingereicht wurden, wurde ihm darin mitgeteilt, dass er entweder die ausstehende Miete begleichen oder die Wohnung räumen müsse. Laut Rourkes Vermieter Eric Goldie kam der Star der Aufforderung bisher nicht nach. Die Kündigung soll laut Dokumenten an Rourkes Haustür angebracht worden sowie per Post zugestellt worden sein, da in dem Haus "keine Person geeigneten Alters und mit entsprechendem Urteilsvermögen" anzutreffen war, so das Immobilien-Portal Realtor.com.

Noch bewohnt Rourke offiziell ein bescheidenes Haus in Beverly Grove. Angeblich müsste der Schauspieler eigentlich 7.000 Dollar Miete im Monat für den Bungalow zahlen. Doch ein Rauswurf soll ihm unmittelbar bevorstehen. Um Rourke dürfte es finanziell äußerst schlecht bestellt sein. Erst vor wenigen Tagen wurden Paparazzi-Fotos veröffentlicht, die ihn dabei zeigen, wie er Lieferantentüten mit Essen vor seiner Haustür aufsammelt und dabei einen ziemlich desolaten Eindruck macht. Fans zeigten sich schockiert über sein ungepflegtes Aussehen, als er mit kahlrasiertem Kopf und hagerem Gesicht sein Haus in Los Angeles verließ (zu sehen hier).