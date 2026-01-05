Verwahrlost und bald obdachlos: Mickey Rourke bettelt Fans um Spenden an
Zusammenfassung
- Mickey Rourke droht die Zwangsräumung aus seinem Haus in Los Angeles wegen 60.000 Dollar Mietschulden.
- Eine GoFundMe-Kampagne wurde gestartet, um Spenden für den finanziell angeschlagenen Schauspieler zu sammeln.
- Rourkes Karriere befindet sich am Tiefpunkt, unter anderem wegen seines Rufs und jüngster Skandale.
Es ist kein entspannter Start ins neue Jahr für Hollywoodstar Mickey Rourke. Wie US-Medien am 31. Dezember 2025 berichteten, droht dem Schauspieler eine Zwangsräumung aus seinem Haus in Los Angeles, weil er angeblich 60.000 Dollar Mietschulden hat.
Mickey Rourke vor Rauswurf aus Mietshaus
Demnach soll dem 73-jährigen am 18. Dezember eine dreitägige Kündigungsfrist zugestellt worden sein. Wie aus Gerichtsakten hervorgeht, die Anfang dieser Woche beim Superior Court des Los Angeles County eingereicht wurden, wurde ihm darin mitgeteilt, dass er entweder die ausstehende Miete begleichen oder die Wohnung räumen müsse.
Laut Rourkes Vermieter Eric Goldie kam der Star der Aufforderung bisher nicht nach. Die Kündigung soll laut Dokumenten an Rourkes Haustür angebracht worden sowie per Post zugestellt worden sein, da in dem Haus "keine Person geeigneten Alters und mit entsprechendem Urteilsvermögen" anzutreffen war, so das Immobilien-Portal Realtor.com.
Noch bewohnt Rourke offiziell ein bescheidenes Haus in Beverly Grove. Angeblich müsste der Schauspieler eigentlich 7.000 Dollar Miete im Monat für den Bungalow zahlen. Doch ein Rauswurf soll ihm unmittelbar bevorstehen.
Um Rourke dürfte es finanziell äußerst schlecht bestellt sein. Erst vor wenigen Tagen wurden Paparazzi-Fotos veröffentlicht, die ihn dabei zeigen, wie er Lieferantentüten mit Essen vor seiner Haustür aufsammelt und dabei einen ziemlich desolaten Eindruck macht. Fans zeigten sich schockiert über sein ungepflegtes Aussehen, als er mit kahlrasiertem Kopf und hagerem Gesicht sein Haus in Los Angeles verließ (zu sehen hier).
Mickey Rourkes Fans zu Spenden aufgerufen
Liya-Joelle Jones, die Teil seines Managementteams und mit Rourke befreundet ist, hat außerdem öffentlich dazu aufgerufen, der ehemaligen Leinwand-Ikone finanziell unter die Arme zu greifen. Am Wochenende wurde eine GoFundMe-Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, die um Spenden bittet.
"Support Mickey to Prevent Eviction" – "Unterstützt Mickey, um seine Zwangsräumung zu verhindern" – lautet der Titel des Spendenaufrufs, der den Rauswurf des verarmten Stars aus seinem Haus abwenden soll.
Karriere am Tiefpunkt
Der aus Filmen wie "9 1/2 Wochen" und "The Wrestler" bekannte Schauspieler gab bereits 2025 an, dass seine Karriere einen Tiefpunkt erreicht habe und verriet, wieso ihm keine Top-Rollen mehr angeboten würden. "Mein Leben ist im Eimer", zitierte die Sun den Hollywoodstar.
Demnach sei unter anderem sein aufbrausender Charakter etwas, das ihn davon abhalte, "Filme mit Integrität" zu drehen. "Es gibt Regisseure, mit denen ich arbeiten möchte, und die keine Angst vor mir haben und mir vertrauen, so wie ich heute bin", sagte er. Über seinen Ruf fügte hinzu: "Ich habe Fehler gemacht, viele, und ich kann niemanden außer mir selbst für den Untergang meines Schiffs verantwortlich machen."
Zuletzt war Rourke im 2025 wegen homophober Bemerkungen und "inakzeptablen Verhaltens" aus dem britischen TV-Format "Celebrity Big Brother" geflogen.
Warum er sich entschieden hat, bei "Celebrity Big Brother" mitzumachen? "Ich hatte die Wahl zwischen diesem oder einem richtig schlechten Independent-Film, und ich habe die Nase voll von richtig schlechten Independent-Filmen", sagte er damals.
