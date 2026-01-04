Armin Wolf versteigert sein "ZiB 2"-Weihnachtsoutfit

Da es beim Konsumieren der aktuellen Nachrichten ja meist wirklich kaum etwas zum Lachen gibt, versucht ORF-Anchor Armin Wolf die "ZiB 2" immer wieder ein bisschen aufzulockern.

"Falls wer für Weihnachten 2026 ein elegantes Outfit mit ZiB2-Geschichte sucht: Ich versteigere dieses privat gekaufte Xmas-Jacket (L, Größe 50-52) gegen eine Spende andie Caritas", schreibt er auf Facebook.

Das tat er auch am 23. Dezember als er mit Weihnachtssakko und Zipfelmütze moderierte. Und das Sakko sucht jetzt einen neuen Besitzer.

Gebote können bis zum 6. Jänner um 14 Uhr auf Facebook und Bluesky abgegeben werden. Wer am meisten bietet, bekommt das Kleidungsstück dann gegen Vorlage des Spendenbelegs zugeschickt. "Falls gewünscht, signiere ich es auch gerne am Innenfutter", bietet Wolf noch ein extra Zuckerl an.

Eine kleine Warnung spricht er aber auch gleich aus: " Hersteller unbekannt, das Ding stammt irgendwo aus dem Internet und besteht gefühlt zu 150% aus Polyester, Materialwert also gering. Aber sehr kleidsam - und ein kleines Stück ö. Fernsehgeschichte".