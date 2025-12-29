"Wunderbare Chance": Neue Aufgabe für Armin Wolf im ORF

"ZIB 2"-Moderator Armin Wolf übernimmt eine neue Aufgabe im ORF. Ab 2026 wird die Runde der Gastgeber der Ö1-Reihe "Im Gespräch" (immer freitags, 16.05 Uhr)erweitert. Neben der neuen Sendungsverantwortlichen Birgit Dalheimer wird dabei auch Wolf einer der neuen Gastgeber sein, teilte der ORF via Aussendung mit.

Als bekannte Ö1-Stimmen werden im Jänner Andreas Obrecht, langjähriger Gastgeber von "Im Gespräch", und Mari Lang für als Gastgeber fungieren.

Armin Wolf freut sich sehr auf die neue Herausforderung: "‚Im Gespräch‘ ist eine wunderbare Chance, neben den tagesaktuellen Interviews mit (politischen) Entscheidungsträger:innen im ‚ZIB 2‘-Studio einmal im Monat auch ein ausführliches und ausgeruhtes Gespräch mit einem klugen Menschen abseits der Tagespolitik und ohne Kameras zu führen", wird Wolf in der Aussendung zitiert.

Marco Wanda als Wolfs erster Gast

Sein erstes "Im Gespräch" ( 9. Jänner) führt ihn in die Popwelt zu Marco Wanda, Sänger, Songwriter und Autor des vor Kurzem erschienenen Buchs „Dass es uns überhaupt gegeben hat“. Mit Wanda wird Wolf über Sprachkunst, Musikbusiness und Rausch sprechen und auch darüber, warum berühmt sein letztlich furchtbar ist.

"Eine Stunde in aller Ruhe mit einer klugen Person sprechen zu können, ist ein wertvolles Geschenk – für einen ewig neugierigen Menschen wie mich und hoffentlich auch für unser Publikum", sagt Birgit Dalheimer, neue Sendungsverantwortliche des Ö1-Formats. Für die Wissenschaftsjournalistin geht es darum, sich einem Menschen, seinem Werk und seinem Blick auf die Welt zu nähern.

Dalheimers erste Sendung im neuen Jahr (2. Jänner 2026) kreist daher auch um jene Kompetenz, die jedes gute Gespräch auszeichnet: das Zuhören. Ihr Gesprächspartner, der Medienwissenschafter Bernhard Pörksen, formuliert es so: "Wir hören, was wir fühlen". Das bedeutet nicht, dass man nur zu hören vermag, was man selbst erlebt hat, sondern dass das Selbstdurchlebte eine Person feinfühliger werden lässt, offener, resonanzfähiger.

ORF-Star Wolf

Armin Wolf, geboren 1966 in Innsbruck, moderiert seit 2002 die "ZIB 2" und ist stellvertretender Chefredakteur im ORF-Newsroom. Der promovierte Politologe arbeitet seit seiner Matura für den ORF. Er war Politikredakteur in Radio und Fernsehen, USA-Korrespondent, Redaktionsleiter und Verantwortlicher für die Social-Media-Kanäle der "Zeit im Bild".