Weihnachtstag: Expertin fällt große Veränderung an Prinzessin Charlotte auf

Die britische Königsfamilie feiert Weihnachten traditionsgemäß auf Schloss Sandringham. Nach einem privaten Weihnachtsfest besuchen die Royals am Weihnachtstag vereint die St. Mary Magdalene Kirche in Sandringham, wo sie nach dem Gottesdienst einen Spaziergang zur Freude der Zuschauer machen.

Auch dieses Jahr versammelten sich Hunderte von Royal-Fans in Sandringham, um einen Blick auf die königliche Familie zu erhaschen. Prinz William und Prinzessin Catherine wurden bei dem royalen Rundgang von ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis begleitet. Die jungen Royals wirkten beim öffentlichen Auftritt selbstbewusst wie nie zuvor, stellt eine Adels-Expertin fest. Dabei sei vor allem Charlottes Souveränität aufgefallen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/HENRY NICHOLLS / HENRY NICHOLLS Prinzessin Charlotte ist im Umgang mit Royal-Fans schon ganz schön selbstbewusst.

10-jährige Charlotte schon jetzt ein ganz großer Royal Laut der ehemaligen BBC-Königshauskorrespondentin Jennie Bond sei das Selbstbewusstsein von George und seinen Geschwistern ganz ihren Eltern zu verdanken. "Es ist eine wahre Freude, die Kinder bei solchen Anlässen zu sehen. Ich finde, William und Catherine haben hervorragende Arbeit geleistet, um alle drei an das öffentliche Leben zu gewöhnen", stellte Bond gegenüber Mirror vor Bewunderung für das zukünftige Königspaar fest.

Während alle drei königlichen Geschwister unbeschwert und fröhlich wirkten, als sie in Sandringham auf Royal-Fans trafen und von Fotografen geknipst wurden, fiel Bond vor allem eine deutliche Veränderung am Verhalten von Prinzessin Charlotte auf. "Ich war besonders beeindruckt davon, wie selbstbewusst die junge Charlotte am Weihnachtstag wirkte", sagte die Adels-Expertin über die Zehnjährige. "Sie stürzte sich allein in die Menge, nicht mehr mit der führenden Hand ihrer Mutter auf der Schulter, unterhielt sich mit den Gratulanten, die sich versammelt hatten, beugte sich hinunter, um Rollstuhlfahrern die Hand zu schütteln, und umarmte sogar den einen oder anderen aus der Menge herzlich." Wie William und Kate ihre Kinder erziehen Allgemein versuchen William und Kate, ihren drei Kindern möglichst viel Normalität zu ermöglichen. Zuhause gelten zum Teil strenge Regeln. Ein Insider verriet der Daily Mail über Williams und Kates Familienleben: "Ich glaube, die Leute wären überrascht, wie normal es bei uns zu Hause zugeht. Die Kinder helfen beim Tischdecken, räumen ihre Teller ab und helfen beim Aufräumen. Es gibt keine Bevorzugung."