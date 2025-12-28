Neue Singles: 13 Promipaare, deren Beziehung 2025 zerbrach

Die Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman und Country-Musiker Keith Urban gehen nach 19 Jahren Ehe getrennte Wege. Das berichteten Ende September Nachrichtenportale aus Los Angeles und beriefen sich auf inoffizielle Quellen. Demnach sind Kidman und Urban bereits seit dem Frühsommer getrennt, Urban sei laut dem Promiportal TMZ.com bereits aus dem gemeinsamen Heim in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee in sein eigenes Zuhause in der Country-Metropole umgezogen. TMZ und das People Magazine berichteten, dass Kidman gegen die Trennung war und weiter um ihre Ehe kämpft. Die 58-jährige Schauspielerin und der ein Jahr jüngere Urban starteten ihre Karrieren in Australien und haben eine US-australische Doppelstaatsbürgerschaft. Sie lernten einander im Jänner 2005 bei einem Event in Hollywood kennen, bei dem sie Australien bewarben, und heirateten in Sydney im Juni 2006. Sie sind Eltern zweier Töchter, Faith Margaret und Sunday Rose. Kidman hat darüber hinaus zwei Adoptivkinder seit ihrer früheren Ehe mit Schauspieler Tom Cruise. Wer sich 2025 noch getrennt hat: Denise Richards und Aaron Phypers Schauspielerin Denise Richards befindet sich derzeit in einem erbitterten Scheidungskampf mit ihrem (Noch-)Ehemann Aaron Phypers, mit dem sie sechs Jahre verheiratet war. Phypers reichte im Juli 2025 die Scheidung wegen unüberbrückbarer Differenzen ein. Die Trennung eskalierte jedoch, als Richards ihrem Ex-Partner schwere häusliche Gewalt vorwarf, was zu einer dauerhaften einstweiligen Verfügung gegen ihn und Anklagen wegen schwerer Verbrechen führte. Phypers bestreitet die Vorwürfe, gibt finanzielle Schwierigkeiten an und fordert Unterhalt. Der Rechtsstreit ist geprägt von heftigen Anschuldigungen und Gerichtsverhandlungen, in denen möglicherweise auch Charlie Sheen als Zeuge aussagen wird.

Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes Die Trennung der Schauspieler Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes kam heuer für die Öffentlichkeit überraschend. In einer gemeinsamen Pressemitteilung hatte es im September geheißen: "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein." Und weiter: "Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Tristar Media/WireImage/Getty Images Christian Ulmen und Collien Fernandes

Ulmen und Fernandes hatten im Jahr 2011 geheiratet und haben eine Tochter zusammen. Vor einiger Zeit waren sie nach Mallorca gezogen. Das Promi-Paar stand in der Vergangenheit öfter gemeinsam vor der Kamera, etwa bei der Impro-Comedy-Serie "Jerks" oder für Werbung der Online-Apotheke "Shop Apotheke". Beide sind auch als Moderatoren bekannt. Eric und Edith Stehfest Schauspieler Eric Stehfest und seine Frau Edith Stehfest gaben im September auf Instagram bekannt, dass sie getrennte Wege gehen. "Eine schwierige Zeit für uns als Familie, deswegen bitten wir euch um Respekt. Edith und ich bleiben aber ein Team, allein schon für unsere Kinder", so Stehfest in seinem Post. Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, aber für alle Beteiligten das Beste, so Stehfest.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gisela Schober/Getty Images Edith und Eric Stehfest

Gegenüber Bild gab der Schauspieler und Autor psychische Probleme als Grund für die Trennung an. Er leidet unter paranoider Schizophrenie und thematisiert seine Erkrankung unter anderem in seinem Buch "9 Jahre Wahn". "Gerade in meiner Akutphase mit der Depression war es kaum möglich, eine gesunde Beziehung zu führen. Edith und ich haben uns gegenseitig runtergezogen, statt uns Halt zu geben. Deshalb haben wir entschieden, getrennte Wege zu gehen", sagte er dem Nachrichtenportal. Katy Perry und Orlando Bloom Die amerikanische Popsängerin Katy Perry und der britische Schauspieler Orlando Bloom sorgen im Sommer für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass sie sich nach rund neun Jahren getrennt haben. "Orlando und Katy haben ihre Beziehung in den vergangenen Monaten neu ausgerichtet, um sich auf die gemeinsame Erziehung ihrer Tochter zu konzentrieren", heißt es in einer Erklärung von Vertretern beider Künstler, aus der unter anderem People, US Weekly und USA Today zitierten. Sie würden auch weiter als Familie auftreten, hieß es in dem Text weiter. "Ihre gemeinsame Priorität ist und wird es immer sein, ihre Tochter mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt großzuziehen." Tochter Daisy Dove wird im August fünf Jahre alt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/MICHAEL TRAN Katy Perry und Orlando Bloom

Popstar Perry ("Teenage Dream") und Filmstar Bloom ("Fluch der Karibik") hatten ihre Beziehung 2016 begonnen. Sie trennten sich später vorübergehend und waren seit 2019 verlobt. Spekulationen über eine Trennung hatte es erst kürzlich wieder gegeben, weil Bloom allein zur Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos und der ehemaligen TV-Moderatorin Lauren Sánchez in Venedig angereist war. Perry wiederum machte Schlagzeilen, weil sie jüngst bei einem Konzert in Australien sehr emotional wurde und Tränen in den Augen hatte. Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa Auch Sänger Pietro Lombardi hat sich 2025 getrennt: Mit Laura Maria Rypa war er sogar verlobt gewesen. Nach dem Liebes-Aus fand Lombardi vorerst Unterschlupf bei Comedian Oliver Pocher, hieß es im September.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Joshua Sammer/Getty Image Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Er habe im Keller seinen eigenen kleinen Bereich mit separatem Eingang und ein etwa 25 Quadratmeter großes Zimmer, schrieb Lombardi auf Instagram. "Also WG würde ich das nicht nennen", betonte er. "Wenn ich abends nach Hause komme, gehe ich nicht über Ollis Haustür, sondern direkt in mein Zimmer eben über diesen separaten Eingang." Ihm wäre es auch unangenehm, das private Familienleben von Pocher zu stören, wenn er jedes Mal durchs Haus laufen würde, sagte Lombardi. Für den Moment sei die Unterkunft bei Pocher für ihn eine gute Übergangslösung, so Lombardi. "Ich kann in Ruhe schauen, was die Zukunft bringt, ohne etwas überstürzt zu entscheiden, was ich später bereuen könnte." Monica Bellucci und Tim Burton Der amerikanische Regisseur Tim Burton und die italienische Schauspielerin Monica Bellucci haben Mitte September ihre Trennung bekannt gegeben. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es: "Mit großem Respekt und gegenseitiger Zuneigung haben Monica Bellucci und Tim Burton beschlossen, sich zu trennen." Das Paar hatte sich im Oktober 2022 beim Lumière-Filmfestival in Lyon kennengelernt, wo Bellucci dem Regisseur einen Preis für sein Lebenswerk überreichte. Aus der Begegnung entwickelte sich eine Beziehung und eine künstlerische Zusammenarbeit beim Film "Beetlejuice Beetlejuice", der 2024 bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere feierte. In dem Sequel zu Burtons Kultfilm von 1988 verkörperte Bellucci die Figur Delores, ein rachsüchtiges, frankensteinähnliches Wesen und Ex-Frau von Beetlejuice, gespielt von Michael Keaton. Der Film wurde ein Kassenschlager in Nordamerika und spielte fast 300 Millionen Dollar ein. Bellucci hat in Italien - wenn nicht sogar weltweit - den Status einer Ikone. Seit den 1990er-Jahren begeistert sie als erfolgreiche Schauspielerin und machte sich mit ihren Rollen in Filmen wie "Bram Stoker"s Dracula", "Der Zauber von Malèna", "Irreversibel" und "Matrix Reloaded" einen Namen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/TIZIANA FABI Monica Bellucci und Tim Burton

Bis 2013 war Bellucci 14 Jahre mit dem französischen Schauspieler Vincent Cassel verheiratet, mit ihm hat sie zwei Töchter. Burton, bekannt als Regisseur von Filmen wie "Edward mit den Scherenhänden", "Mars Attacks!" und "Sleepy Hollow", lebte bis 2014 in einer Beziehung mit der britischen Schauspielerin Helena Bonham Carter, das Paar bekam ebenfalls zwei Kinder. Sia und Daniel Bernard Im März wurde bekannt, dass Musikerin Sia ("Chandelier") nach gut zwei Jahren Ehe die Scheidung von ihrem zweiten Ehemann eingereicht hat. Mehrere US-Medien hatten unter Berufung auf Gerichtsdokumente übereinstimmend berichtet. Die gebürtige Australierin und Daniel Bernard hatten demnach im Dezember 2022 geheiratet. Als Trennungsgrund macht die Sängerin vor Gericht in Los Angeles "unüberbrückbare Differenzen" geltend. Aus den Unterlagen ging auch hervor, dass das Paar im vorigen Jahr Nachwuchs bekommen hatte. Demnach wurde das Kind mit dem Namen Somersault Wonder Bernard am 27. März 2024 geboren. Dies war öffentlich nicht bekannt gewesen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gilbert Carrasquillo/FilmMagic/Getty Imags Sängerin Sia

Die Sängerin habe das Sorgerecht für das Kind beantragt, hieß es. Sia ist bereits Mutter von zwei erwachsenen Söhnen. 2019 hatte sie zwei 18-Jährige aus der Kinderfürsorge bei sich aufgenommen und adoptiert. Die Musikerin, die ihr Gesicht bei Auftritten und in Musikvideos oft mit Perücken verdeckt, war zuvor mit dem Filmemacher Erik Anders Lang verheiratet. Die kinderlose Ehe wurde 2017 geschieden. Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness Das australische Schauspielerpaar Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness steht vor dem Ehe-Aus, wurde im Frühjahr berichtet. Furness habe in New York die Scheidung eingereicht, schrieben US-Medien übereinstimmend und beriefen sich dabei auf Gerichtsunterlagen. Beide Seiten hätten sich in Details geeinigt, jetzt müsse nur noch ein Richter formell zustimmen, berichtete das Promiportal TMZ.com. Weitere Einzelheiten, etwa über finanzielle Absprachen der zweifachen Eltern, wurden nicht bekannt. Das Paar hatte seine Trennung schon im September 2023 verkündet. Sie seien damit gesegnet gewesen, fast drei Jahrzehnte lang eine "wunderbare, liebevolle Ehe" geteilt zu haben, hieß es damals in einer gemeinsamen Erklärung. Doch nun hätten sie sich für eine Trennung entschieden, um ihren "individuellen" Weg zu verfolgen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/TIZIANA FABI Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

Die australischen Schauspieler lernten sich 1995 bei den Dreharbeiten für die Fernsehserie "Correlli" kennen. Sie heirateten im April 1996. Das Paar adoptierte zwei Kinder, Sohn Oscar, und Tochter Ava. Naomi Osaka und Cordae Die japanische Tennisspielerin und Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka und ihr langjähriger Partner, der US-Rapper Cordae, haben sich heuer auch getrennt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ANGELA WEISS Naomi Osaka und Cordae

"Hallo allerseits, ich wollte nur sagen, dass Cordae und ich nicht länger ein Paar sind", erklärte die 28-jährige Osaka im Jänner auf Instagram. Es gebe "kein böses Blut", versicherte Osaka, die seit 2019 mit dem Musiker zusammen war. 2023 bekam das Paar eine Tochter, Shai. "Er ist ein großartiger Mensch und ein toller Vater. Ich bin wirklich froh, dass unsere Wege sich gekreuzt haben, weil meine Tochter mein größter Segen ist und ich dank unserer gemeinsamen Erfahrungen sehr gewachsen bin", erklärte Osaka. Sie fügte der Mitteilung ein rotes Herz-Emoji hinzu. Wann die Trennung erfolgte, teilte sie nicht mit. Lori Loughlin und Designer Mossimo Schauspielerin Lori Loughlin und ihr Ehemann, Designer Mossimo Giannulli, gingen 2025 nach fast 28 Jahren Ehe getrennte Wege, berichtete das US-People-Magazin unter Berufung auf Loughlins Sprecherin Elizabeth Much im Oktober. "Sie leben getrennt und legen eine Pause in ihrer Ehe ein. Es gibt derzeit keine rechtlichen Verfahren", so Much in einem Statement. Loughlin und Mossimo sind Eltern zweier Töchter namens Olivia Jade und Isabella Rose.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JOSEPH PREZIOSO Lori Loughlin und Mossimo Giannulli