Denise Richards: Die schmutzigste Scheidung nach Johnny Depp und Amber Heard?

Es sind Bilder, die schockieren: Denise Richards erhebt gegen ihren Ehemann Aaron Phypers Vorwürfe der häuslichen Gewalt. Sie behauptet, er habe ihr während einer seiner Wutausbrüche sogar mit Mord gedroht. Gerichtsunterlagen, die unter anderem dem Promiportal TMZ vorliegen, legte die dreifache Mutter Beweisfotos bei. Darunter sollen Bilder von ihren verletzten Armen sein. Andere - von der Daily Mail veröffentlichte Aufnahmen - zeigten die Schauspielerin mit einem blauen Auge (zu sehen hier).

Denise Richards erhebt schwere Anschuldigungen

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Phypers die Scheidung eingereicht hat. Dem US-People-Magazin zufolge habe sich das Paar am 4. Juli getrennt, am 7. Juli sei der Scheidungsantrag eingegangen. Als Grund seien in den Dokumenten "unüberbrückbaren Differenzen" angeführt worden. Phypers fordere demnach Ehegattenunterhalt.

Doch es wirkt ganz so, als würde sich ein bitterböser Streit vor Gericht anbahnen. Denise Richards soll inzwischen eine einstweilige Verfügung gegen ihren Noch-Ehemann Aaron Phypers erwirkt haben, nachdem sie in Gerichtsdokumenten mehrere mutmaßliche gewalttätige Auseinandersetzungen mit dem "Leap"-Darsteller geschildert hat.